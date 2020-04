Nymwag CS pandémia nebrzdí. Má nové kontrakty v Taliansku aj Francúzsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Nymburský výrobca nákladných vagónov Nymwag CS, a.s. spustil tento rok výrobu a už začína dobíjať európske trhy. Firma, ktorú jej zakladatelia sami označujú za "strojársky startup" získala minulý týždeň hneď dva nové kontrakty v krajinách EÚ v hodnote viac ako 15 miliónov eur. Pri vrcholiacej pandémie koronavíru a spomaľovaní celosvetovej ekonomiky, je to podľa jej generálneho riaditeľa Petra Vlčka unikátny jav."Podaril sa nám husársky kúsok. Nielenže naše linky bežia naplno bez prestávky, ale od minulého týždňa držíme v rukách dva nové kontrakty na dodávku 130 cisternových vagónov pre francúzsku spoločnosť ATIR RAIL a 40 kontajnerových nákladných vagónov pre taliansku spoločnosť GTS", povedal generálny riaditeľ Nymwag CS Petr Vlček a dodal, že najväčšou zbraňou Nymwag CS je silný a skúsený manažérsky a vývojársky tím, ktorý je schopný firmu dostať na európsku špičku.Firma momentálne zamestnáva 308 ľudí, ale do konca roka, kedy plánuje spustiť všetky tri výrobné linky sa tento počet zdvojnásobí na 600 zamestnancov.Nymwag CS vyrobí v roku 2020 spolu 420 nákladných vagónov a potom čo spustí všetky tri linky stúpne jeho výrobná kapacita na 750 vagónov ročne. Podľa Vlčeka chcú do dvoch rokov zvýšiť ročnú kapacitu výroby na 1 300 vagónov a zaradiť sa tak na tretie miesto v európskom rebríčku výrobcov nákladných vagónov.Informačný servis