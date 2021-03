Daňová kauza Zoltána Andruskóa pokračuje v máji, súd stanovil nový termín pojednávania

Nedoplatok presahuje milión eur

Sprostredkovateľ vo vražde novinára

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Daňová kauza Zoltána Andruskóa známeho z kauzy vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej by na Okresnom súde Bratislava V mala pokračovať 26. mája. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní na internetovej stránke rezortu spravodlivosti. V tomto prípade sa malo naposledy na súde pojednávať v decembri 2020, keď predvolali na výsluch dvoch svedkov. Prípad sa však nakoniec odročoval, keďže jeden z obžalovaných, Ján M., sa ospravedlnil z dôvodu, že bol v kontakte s osobami pozitívne testovanými na koronavírus. Súd pôvodne pojednávanie odročil na 10. marca, termín však bol zrušený.Dvojica Zoltán Andruskó a Ján M. čelí obžalobe z trestného činu krátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu. Podľa portálu Dlžník.sk má Andruskó daňový nedoplatok presahujúci milión eur.Na pojednávaniach v kauze krátenia dane sa Andruskó nezúčastňuje, pričom dáva súhlas na konanie v neprítomnosti. Ján M. na súd chodí maskovaný kuklou a čiapkou, s médiami nekomunikuje.Z pojednávania je vylúčená verejnosť, pretože to podľa súdu vyžaduje „iný dôležitý záujem obžalovaných“. Predsedníčka senátu už na začiatku procesu avizovala, že verejný bude až rozsudok.Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Sz. Alenou Zs. a podnikateľom Marianom K. Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest desať rokov väzenia.S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu , ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste. Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom. Vo veci vraždy Kuciaka a jeho snúbenice pred súdom v hlavnom procese vypovedal ako svedok.