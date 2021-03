Od pondelka vstúpia do platnosti ďalšie obmedzenia. Prehľad aktuálnych protipandemických opatrení

Niektoré už pár dní platia, niektoré sa však zavádzajú až od pondelka. 24hod.sk preto prinášajú prehľad zmien, s ktorými môžu obyvatelia od 8. marca naisto počítať. Platiť by mali predbežne do 19. marca, dokedy platí aj núdzový stav.

Povinné respirátory

Medzi ne patrí v prvom rade povinnosť nosiť respirátory v obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) prízvukuje, že by nemali obsahovať výdychový ventil a mali by spĺňať najmenej klasifikáciu FFP2.

Vhodné sú aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii (EÚ). V prírode alebo pri prechádzke bude stačiť zakryť si nos a ústa rúškom, šatkou či šálom.

Od 15. marca budú respirátory povinné aj pri každom vstupe do interiéru. Napríklad aj u lekára či na pošte. Výnimku budú mať len deti, ktoré ešte neukončili prvý stupeň základnej školy a osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu.

Bez respirátorov budú môcť pracovať tiež zamestnanci, ktorých práca spadá do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci. Sem patrí napríklad práca pri vysokých peciach.

Nákupy

Od pondelka sa rozšíri aj okruh ľudí, ktorí si budú môcť spolu so seniormi nakúpiť počas vymedzených hodín medzi 9:00 a 11:00. Bez ohľadu na vek ide o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Budú sa však musieť preukázať príslušným preukazom.

Sprísni sa nakupovanie pre obyvateľov, ktorí sú pozitívne testovaní na COVID-19. Tí si už nebudú môcť sami chodiť do obchodu. Vo väčšine miest však pre nich fungujú rôzne systémy pomoci, ktoré zabezpečovali nákupy a rozvozom jedla seniorom počas prvej vlny pandémie.

Tiež pozitívne testovaní budú môcť ísť k lekárovi či kúpiť si lieky. Musia mať však zakryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Do škôl sa vráti časť detí

Zmenám sa nevyhli ani školy a škôlky. Navštevovať by ich totiž od pondelka mali primárne deti tých zamestnancov, ktorí musia pracovať z pracoviska. Ministerstvo školstva SR tak rozšírilo pôvodnú skupinu rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre.

Škôlky a prvý stupeň základnej školy tak budú môcť navštevovať aj deti učiteľov, predavačov, cestárov, policajtov a iných pracovníkov, ktorí svoju prácu nemôžu vykonávať z domu.

O tejto skutočnosti musia rodičia písomne informovať školu prostredníctvom potvrdenia, ktoré by malo byť zverejnené na stránke ministerstva školstva.

Staršie deti, ktoré navštevujú druhý stupeň však musia ostať doma, s výnimkou tých, ktoré sa nemôžu učiť online. V takom prípade sa môžu v rámci päťčlenných skupiniek vzdelávať aj škole. Školu môžu navštevovať aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl a študenti stredných zdravotníckych škôl.

Testovanie ostáva

Stále však pre nich, ako aj pre ich rodičov, ktorých deti navštevujú škôlky či školy, platí podmienka negatívneho testu nie staršieho ako sedem dní.

S rovnakou pravidelnosťou sa musia testovať aj zamestnanci dochádzajúci do práce v čiernom a bordovom okrese. V červenom okrese stačí test starý najviac 14 dní, v ružovom 21 dní. Okrem toho je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré obsahuje čas a miesto výkonu práce.

Výnimku tvoria iba ľudia, ktorí za posledné tri mesiace ochorenie prekonali alebo sú zaočkovaní dva týždne po druhej dávke vakcíny. Mali by to však vedieť preukázať.

Test nie je potrebný ani na nákup v potravinách, cestu do lekárne alebo k lekárovi bez ohľadu na to, či ide o kontrolu, vyšetrenie alebo neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Platí to aj o ceste na test na COVID-19.

Zákaz vychádzania

Netreba zabúdať ani na sprísnenie zákazu vychádzania, ktorý po novom platí od 20:00 večer do 1:00 rána nasledujúceho dňa.

V tomto časovom úseku smú ísť obyvatelia iba do práce alebo v nevyhnutných prípadoch k lekárovi či do lekárne. Výnimku zo zákazu majú aj ľudia, ktorí chodia za blízkou osobou, ktorá sa o seba nevie sama postarať.

Nákup alebo výdaj tovaru v uvedených večerných hodinách nie je možný. Po ôsmej hodine večer je však povolená cesta do prírody v rámci okresu. Ak sa nachádza v čiernom pásme, potrebujete aj negatívny covid test.

Ľudia žijúci v Bratislave smú ísť do prírody v rámci celého kraja. Obyvatelia Košíc smú navštevovať okresy Košice I až Košice IV aj okres Košice-okolie.

Vo večerných hodinách bude možné vyvenčiť psa alebo mačku vo vzdialenosti 1 000 metrov od domu, postarať sa o hospodárske zviera či navštíviť veterinárnu ambulanciu.

Režim pre pendlerov

V platnosti ostávajú aj pravidlá pre ľudí, ktorí pravidelne cestujú za prácou do susedných krajín. Tí sa musia na hraniciach preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu nie starším ako 7 dní. Akceptujú sa antigénové ako aj PCR testy.

Platí to aj pre ľudí, ktorí na Slovensko prichádzajú z krajín EÚ, ktoré však s našou krajinou nesusedia. V ich prípade však musí byť potvrdenie o negatívnom antigénovom teste nie staršie ako 48 hodín a potvrdenie o PCR teste nie staršie ako 72 hodín.

Uvedený režim platí aj pre cestujúcich zo Spojeného kráľovstva, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska či Švajčiarska.