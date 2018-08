Daňová kobra odhalila vlani podvody v sume takmer 100 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Daňová kobra odhalila v roku 2017 podvody v celkovej sume 97.178.496,63 eura, z toto nevyplatený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH) bol v sume 5.640.895,66 eura. TASR to potvrdila hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová s tým, že očakávaný nález predstavuje sumu 78,4 milióna eur a zadržiavaný nadmerný odpočet DPH sumu 4.913.427,97 eura.," doplnila Predajňová.Pripomína, že daňová kobra, ktorá pomáha v boji proti daňovým podvodom, je výsledkom spolupráce zástupcov GP, polície a Finančnej správy SR. Projekt sa podľa jej slov zintenzívnil po nástupe generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Ten pri nástupe do funkcie v roku 2013 vyhlásil, žeOd vzniku daňovej kobry (1.1.2012) do konca decembra 2017 odhalili podvody, ktoré predstavujú celkovo 807.631.282,96 eura. Z toho nevyplatený nadmerný odpočet DPH bol v sume 82.372.425,17 eura.