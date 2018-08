Obavy a zmätok sprevádzajú výmenu meny vo Venezuele

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 20. augusta (TASR) - Venezuelskí obchodníci a spotrebitelia nervózne čakajú na spustenie dramatických reforiem, ktoré cez víkend predstavil prezident Nicolás Maduro v snahe zachrániť potápajúcu sa ekonomiku. Zahŕňajú aj novú menu a zvýšenie minimálnej mzdy o viac ako 3000 percent.Zmeny začínajú v pondelok zavedením meny suverénny bolívar, ktorá z predošlej škrtla päť núl. Maduro tiež povedal, že zvýši ceny benzínu na medzinárodné úrovne. Kombinácia týchto opatrení podľa kritikov ešte zhorší situáciu v krajine.Lídri opozície vzhľadom na napätie medzi obyvateľmi vyzvali na celonárodný štrajk v utorok 21. augusta. Dúfajú, že ulice miest zaplavia masové protesty proti vládnucej Madurovej socialistickej strane - niečo, čo sa im nepodarilo už viac ako rok.Banky budú dnes zatvorené, keďže sa pripravujú na uvoľnenie suverénneho bolívaru, ktorý má o päť núl menej, čo má vláde pomôcť skrotiť obrovskú infláciu. Madurova vláda zároveň oznámila, že koncom septembra zdražie aj najlacnejší benzín na svete, aby obmedzila jeho nekontrolované pašovanie cez hranice.Ekonómovia tvrdia, že vládny balík opatrení pravdepodobne hyperinfláciu ešte urýchli, namiesto riešenia hlavných ekonomických problémov, ako je pád produkcie ropy na úrovne z roku 1947. Devalváciu meny a jej výmenu zaoznačili len za kozmetickú úpravu, ktorá v skutočnosti nič nezmení.Rady na pouličných trhoch v Caracase boli v sobotu (18.8.) dlhšie ako normálne. Ľudia sa snažili predzásobiť vzhľadom na neistotu, ktorá ich čaká tento týždeň. Mnohých z nich frustrovalibankových kariet, ktoré boli buď pomalé, alebo sa im nepodarilo uskutočniť transakciu, čo niektorých prinútilo odísť s prázdnymi rukami.povedal predajca obilnín rastúcemu radu zákazníkov. Mnohé ďalšie obchody zostali zatvorené, keďže nevedeli, aké ceny majú stanoviť na svoj tovar.Venezuela bola kedysi najprosperujúcejšou krajinou Latinskej Ameriky vďaka obrovským zásobám ropy, najväčším na svete. Ale nedávny pokles cien komodity sprevádzaný korupciou a zlým hospodárením počas dvoch dekád socialistického režimu, spôsobili historicky najhoršiu ekonomickú krízu. Inflácia v krajine by v tomto roku podľa Medzinárodného menového fondu mohla dosiahnuť 1 milión percent.Vysoká a neustále stúpajúca inflácia zároveň komplikovala platby bankovkami. Najväčšou bankovkou končiacej meny bola stotisícová s hodnotou menej ako 3 americké centy (2,63 eurocentu) podľa kurzu na čiernom trhu. Šálka kávy stála viac ako 2 milióny bolívarov.Nová mena budú mať dve mince a papierové bankovky v hodnote od 2 do 500 suverénnych bolívarov. Najnižšia bankovka zodpovedá hodnote 200.000 doterajších bolívarov, zatiaľ čo najvyššia predstavuje 50 miliónovbolívarov.Stará a nová mena zostanú v obehu spoločne počas prechodného obdobia.Vláda urobila podobný krok v roku 2008, keď vtedajší prezident Hugo Chávez vydal novú menu, na ktorej ubral tri nuly v rámci boja proti stúpajúcej inflácii.Maduro tiež v piatok oznámil prudký nárast minimálnej mzdy o viac ako 3000 %, čím sa zvýši na približne 30 USD podľa kurzu na čiernom trhu. Nie je jasné, kedy táto zmena nadobudne platnosť.Prezident ešte zväčšil zmätok, keď vyhlásil, že chce naviazať mzdy, ceny a dôchodky na kryptomenu petro, krytú ropou. Tú Venezuela predstavila vo februári, ale ešte stále nie je v obehu. Podľa prezidenta bude mať jedno petro hodnotu 60 USD.povedal Asdrúbal Oliveros, riaditeľ spoločnosti Ecoanalítica v Caracase. "Je to chaotický scenár."Opoziční politici a odborári vyhlásili v nedeľu (19.8.), že na utorok zvolávajú celonárodný štrajk a protest.povedal líder opozície Andrés Velásquez. "Naopak, predstavujú viac hladu, viac chudoby, viac utrpenia, viac bolesti, väčšiu infláciu a ďalšie zhoršenie hospodárstva."Majitelia firiem sa obávajú, že náhly nárast miezd spôsobí, že nebudú schopní zaplatiť zamestnancov bez prudkého zvýšenia cien, čo sa premietne do zrýchlenia inflácie.(1 EUR = 1,1391 USD)