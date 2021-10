Daňová politika na Slovensku je zastaraná, brzdí aj využívanie technológie blockchain

Chýba dostatočná regulácia

Eurokomisia podporila využívanie kryptomien

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Využívanie technológie blockchain na Slovensku v súčasnosti brzdí zastaraná daňová politika, ktorá v tejto oblasti výrazne zaostáva a radí sa medzi najhoršie v Európskej únii. A to aj napriek tomu, že globálna adopcia digitálnych mien zaznamenala za posledný rok takmer 900-percentný nárast využiteľnosti.Inovačné snahy podnikateľov u nás však často končia rozhodnutím o daňovej rezidencii v inej krajine. V tlačovej správe to uvádza medzinárodná účtovná a poradenská spoločnosť BDO.Implementácia blockchainových aplikácií môže firmám podľa manging partnera poradenskej spoločnosti BDO Petra Gundu výrazne pomôcť a priaznivo ovplyvniť ich konkurencieschopnosť. „Potenciál blockchainových aplikácií je skutočne enormný. Prináša so sebou výraznú optimalizáciu procesov a tým aj priestor pre vznik nových produktov," tvrdí.Problémom však je podľa neho jeho nejasná a v mnohých ohľadoch dokonca absentujúca regulácia. „Pokiaľ štát nebude dostatočne jasne a predvídateľne určovať pravidlá v tejto oblasti, trh sa bude buď samoregulovať alebo pre vysokú mieru rizika obchádzať Slovensko. To by bolo pre túto perspektívnu technológiu jednoznačne škoda," zdôraznil.To potvrdzuje aj viceprezident občianskeho združenia Blockchain Slovakia David Stencel. „Naša daňová legislatíva je brzdou pre adopciu digitálnych mien a blockchainu. Legislatíva je v súčasnosti nastavená tak, že zdaňuje každú transakciu kryptomien, neohlásenie majetku v kryptomene je daňovým priestupkom. Práve toto neprimerané administratívne zaťaženie spôsobuje to, že ju firmy nepoužívajú vôbec ale sa rozhodnú pre domicil v inej krajine,“ uviedol Stencel.K rozšíreniu používania technológie blockchain by mohlo dopomôcť práve zvýšenie jej reálnej využiteľnosti.Európska komisia koncom septembra podporila technológie blockchain a s tým spojené využívanie kryptomien. Urobila tak prijatím návrhu nového legislatívneho rámca pre kryptoaktíva, ktoré by mohli postupne adaptovať všetky členské krajiny EÚ.BDO je účtovná a poradenská spoločnosť, poskytuje služby v oblasti auditu, účtovníctva, daní, právneho a podnikového poradenstva.