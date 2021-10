Hamran reagoval na slabú dôveru verejnosti v políciu. Ak nepríde k zmene, bude sa „porúčať“ (video)

Punc profesionality

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ak sa nepodarí zvýšiť dôveru občanov v Policajný zbor SR, dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran sa bude „porúčať". Uviedol to na tlačovej konferencii v piatok 8. októbra.V tejto súvislosti zdôraznil, že nie je ochotný fungovať na čele Policajného zboru dlhé roky ako jeho predchodcovia, „zabetónovať sa" vo funkcii a schovávať sa za štatistické údaje, ktoré sú „pokrivené".„Ak budeme konať neprofesionálne a každú chvíľu narazíme, vzhľadom na to, že nebudeme konať v súlade so zákonom a nebudeme odvádzať kus poctivej policajnej práce, ktorá bude mať punc profesionality, tak pravdepodobne tú dôveru nikdy nezískame," skonštatoval Hamran.Zároveň pripomenul, že v podmienkach SR polícia nikdy nemala dôveru aspoň na úrovni 70 percent. „Takže si myslím, že máme čo robiť, aby sme to začali zvyšovať", uviedol policajný prezident.Zároveň Hamran povedal, že dlhodobo katastrofálna dôveryhodnosť polície je zodpovednosťou funkcionárov a odpoveďou na tento stav sú aj avizované personálne zmeny vo vedení zboru.„Policajný zbor sa má čistiť zhora dole a nie opačne," vyhlásil Hamran. „Je to bolestivé, lebo tam máme najviac politických nominantov," dodal.Podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj má Národná kriminálna agentúra dôveru 21,8 percent respondentov, polícia ako taká však iba 10,7 percenta. Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra dôveruje 2,3 percenta opýtaných.