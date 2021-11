Daňová reforma: Matovič navrhuje jeden poistný odvod a jednu daň, zamestnancom to má priniesť vyššie platy (video)

Na pondelkovej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Strop na platenie sociálnych odvodov

Zamestnanci by platili daň z príjmu vo výške 19 % z hrubej mzdy a zamestnávatelia odvody v sume 39 % z hrubej mzdy.

K tomu by mali zamestnanci s nižšími príjmami nárok na tzv. zamestnanecký bonus v sume maximálne 100 eur a zamestnávatelia nárok na odvodový bonus, ak dajú prácu študentovi alebo osobe so zdravotným postihnutím.

Podľa ministra financií by pri tomto novom daňovo-odovodovom systéme malo 99 percent zamestnancov zarobiť v čistom viac ako v súčasnosti.

Zaťaženie zamestnancov by malo podľa Matoviča klesnúť v priemere o 5 %. Súčasne sa podľa neho zruší strop na platenie sociálnych odvodov. Navrhované zmeny by sa podľa Matoviča mohli uplatňovať v praxi od začiatku roka 2023.

Zamestnanecký bonus pre zamestnanca

Z hrubej mzdy do sumy 357 eur sa podľa Matoviča nebude platiť žiadna daň, ani odvody. Zamestnanecký bonus znižujúci daň v sume najviac 100 eur by sa znižoval o 9 percent z hrubej mzdy.

Nárok na zamestnanecký bonus pre zamestnanca, ktorý by mal nahradiť súčasnú nezdaniteľnú časť základu dane, by tak mal zaniknúť pri hrubej mzde 1 111 eur.

Systém zamestnaneckého bonusu by štát stál 500 miliónov eur ročne. Zavedenie jednej dane v sume 19 % z hrubej mzdy a jedného odvodu vo výške 39 % z hrubej mzdy by prinieslo zamestnancom 359 miliónov eur ročne.

Odvodový bonus pre zamestnávateľov

Odvodový bonus pre zamestnávateľov by podľa Matoviča spočíval v tom, že by zamestnávateľovi štát vrátil naspäť 10 percent z hrubej mzdy zamestnanca, ak by zamestnal študenta alebo ťažko zdravotne postihnutú osobu s mierou funkčnej poruchy aspoň 50 %.

V prípade, že by firma zamestnala ťažko zdravotne postihnutú osobu s mierou funkčnej poruchy 70 % a viac, odvodový bonus pre zamestnávateľa by dosiahol 20 percent z hrubej mzdy zamestnanca. Odvodový bonus by mal štát stáť 136 mil. eur.

Zamestnávatelia budú musieť vykonať prepočet miezd. Do ceny práce započítajú stravné, sociálny fond a rekreačné poukazy. Firma následne vypočíta novú výšku hrubej mzdy tak, aby všetci jej zamestnanci získali po týchto zmenách v čistom rovnakú sumu.

„Vypočítame celkovú cenu práce za celú firmu, vypočítame priemernú mzdu vo firme a to, čo sa zvýši mzda pri priemernej mzde, by sme rozdelili všetkým rovnako,“ povedal minister financií. K zamestnancom sa podľa neho takto suma 500 miliónov eur dostane solidárne a rozdelila by sa medzi všetkých zamestnancov. „Rovnako získa upratovačka aj generálny riaditeľ,“ povedal.

Zrušenie daňových výnimiek

Ako príklad Matovič uviedol zamestnanca verejnej správy s hrubou mzdou 1 400 eur. V súčasnosti zamestnanec pri tejto hrubej mzde dostáva v čistom 1 100 eur, po novom by v čistom zarobil 1 134 eur. Rezort financií tiež ponúka ústavnú garanciu nezvyšovať dane a odvody z práce.

Zdroje na vykrytie navrhovaných zmien chce Matovič nájsť v zrušení odvodových výnimiek, čo by malo priniesť 300 mil. eur. Ďalších 250 mil. eur by mal štát získať na zrušení daňových výnimiek, úspory z jednotného výberu daní a odvodov by mali priniesť 50 mil. eur. Rezort financií počíta aj so zvýšením legálnej práce o 2 percentá, čo by malo zvýšiť príjmy štátu o 200 mil. eur. Tzv. dynamické efekty z pripravovaných zmien by mali priniesť 100 mil. eur.

Návrh na zmeny v zdaňovaní práce je súčasťou daňovej reformy. Prvú časť reformy, spočívajúcu vo vyššej podpore rodín, šéf rezortu financií predstavil v nedeľu. Rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom by mal štát podporovať sumou 200 eur na každé nezaopatrené dieťa až do jeho dospelosti. V utorok by mal líder hnutia OĽaNO oznámiť tretiu časť reformy, a to plánované zmeny v zdaňovaní firiem.





