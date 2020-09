Daňové priznania bude treba podať najneskôr do konca októbra a daň musíte aj zaplatiť

Ministerstvo upozorňuje na viaceré riziká

Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov

Vytvorenie dostatočných časových kapacít

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Daňovníci, ktorí pre koronakrízu doposiaľ nepodali daňové priznania za minulý rok, ich budú musieť podať do konca októbra. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý parlament posunul do druhého čítania.Návrhom sa stanovuje termín ukončenia mimoriadnej situácie pre účely podania daňových priznaní na 30. september tohto roka. Daňové subjekty tak budú mať od tohto termínu na podanie daňových priznaní ešte mesiac. Do konca októbra súčasne musia aj daň zaplatiť. Parlament o návrhu novely lex korona rokuje v zrýchlenom režime.Pôvodná pandemická legislatíva pritom odsunula povinnosť podania daňových priznaní k dani z príjmov za minulý rok naviazaním na ukončenie mimoriadnej situácie. Hovorila o tom, že priznania sa musia podať a daň zaplatiť mesiac nasledujúci po ukončení mimoriadnej situácie.Ponechanie súčasných opatrení o odklade podávania daňových priznaní a zaplatenia daní môže byť pre daňové subjekty škodlivé, tvrdí rezort financií. "Mohlo by to ovplyvniť schopnosť platenia daní v budúcom roku na základe daňových priznaní podaných za dve zdaňovacie obdobia," uviedlo ministerstvo.Upozorňuje tiež na riziko nemožnosti výpočtu preddavkov pre daňové subjekty, nemožnosti zúčtovania zdravotných a sociálnych odvodov, či pokles daňovej disciplíny daňových subjektov vďaka odkladu plnenia daňových povinností."Mimoriadnym spôsobom by sa mohla komplikovať prognóza príjmov do štátneho rozpočtu, pretože sa nepodaním daňových priznaní stráca podstatná informácia o stave a vývoji ekonomiky," zdôvodnilo ministerstvo.Vzhľadom na posunutie termínu na podanie daňového priznania za minulý rok na koniec októbra sa majú posunúť aj termíny na vykonanie ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie za rok 2019. Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za minulý rok vykonajú zdravotné poisťovne najneskôr do 15. januára budúceho roka."Na vykonanie týchto procesov je nevyhnutné, aby zdravotná poisťovňa mala k dispozícii údaje z daňových priznaní jej poistencov," upozornilo ministerstvo financií. Zároveň sa zavádza mimoriadny inštitút preddavku na výsledok ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2019.Tento preddavok má štát vyplatiť v pôvodnom termíne do 31. decembra tohto roka a zúčtovať sa má v novom termíne úhrady týchto pohľadávok do 15. februára 2021. Podľa ministerstva financií sa tak neoneskoria finančné toky, a ani realizácia úhrad za zdravotnú starostlivosť.Vytvorenie fikcie o ukončení trvania mimoriadnej situácie má umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie."Fikcia skončenia obdobia pandémie pre konkrétne opatrenia podľa zákona lex korona je 30. september 2020," uvádza rezort financií. Opatrenia sú podľa ministerstva nastavené v zákone tak, aby plnenia z nich vyplývajúce boli ukončené a realizované najneskôr tri mesiace po skončení obdobia pandémie, teda najneskôr do 31. decembra 2020.Na aktualizácie zoznamov daňových dlžníkov a s tým súvisiacimi opatreniami sa má za obdobie pandémie považovať obdobie od 12. marca do 31. decembra tohto roka. "S ohľadom na potrebu vytvorenia dostatočných časových kapacít pre riadne zverejnenie daňových zoznamov je nevyhnutné posunúť moment ich zverejnenia," zdôvodnilo ministerstvo financií.