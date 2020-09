Odmeny pre pracovníkov v prvej línii si zaslúžia aj predavači, obchodníci netaja svoje sklamanie

Z odmien ich vynechali

Obchodníci na problémy upozorňovali

22.9.2020 - Zväz obchodu SR (ZO SR) je sklamaný, že predavačky, predavači, pokladníci a ďalší pracovníci obchodu, ktorí počas prvej vlny koronakrízy pracovali, neboli zaradení do štátnej odmeny pre pracovníkov v prvej línii.„Prijali sme s uspokojením vyhlásenie premiéra Igora Matoviča o vyčlenení niekoľkých desiatok miliónov eur pre pracovníkov, ktorí pracovali v tzv. prvej línii. Je nám však veľmi ľúto, že sa zabudlo na ľudí, ktorí počas nesmierne náročného prvého obdobia koronakrízy pracovali napriek riziku v predajniach. Oni všetci tiež stáli v prvej línii boja proti epidémii, padala na nich únava, stres a strach zo zvýšeného rizika prenosu nákazy," konštatoval to v utorok na tlačovej konferencii prezident ZO SR Martin Katriak.ZO SR vníma epidemiologickú situáciu a vývoj koronakrízy s veľkou pozornosťou a citlivosťou aj naďalej, nakoľko práve pracovníci v odvetví obchodu každodenne pracujú v tzv. prvej línii."Prichádzajú do priameho styku s desiatkami až stovkami zákazníkov denne a znášajú riziko spojené s ohrozením ich vlastného zdravia a nepriamo aj zdravia ich rodín. Premiér Igor Matovič pri rozhovore so mnou vyjadril poďakovanie všetkým pracovníkom odvetvia obchodu, ktorí počas krízového obdobia pracovali v prvej línii, avšak následne neboli zaradení do okruhu tých, ktorým bola udelená odmena zo sumy vyčlenenej vládou," dodal Martin Katriak.ZO SR taktiež upozorňuje, že opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ktoré prijíma Úrad verejného zdravotníctva SR a ďalšie zodpovedné autority, musia byť koncepčné, logické a so znalosťou každodennej praxe v obchodných prevádzkach.Predstavitelia ZO SR sa zodpovedne podieľali na práci týchto poradných orgánov a snažili sa upozorniť na možné problémy, avšak ich rady sa nestreli vždy s porozumením a úspechom.„Sme presvedčení, že opatrenia môžu byť navrhované tak, aby bola zachovaná aj ochrana zákazníkov a našich pracovníkov, a aby bolo zároveň čo najmenej narušené podnikateľské prostredie a teda aj ekonomika Slovenska,“ uzavrel Katriak.