Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa musí podať do konca januára, pripomína bratislavský magistrát

Existujú špecifické prípady

Po lehote hrozí pokuta

Zohľadnia aj výpadok katastra

22.1.2025 (SITA.sk) - Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára. Ako informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla , daňovníci v Bratislave majú aj tento rok k dispozícii intuitívny formulár, ktorý ich prevedie celým tlačivom a pomôže s výpočtami číselných údajov. „Najnovšie je možné formulár po vyplnení aj priamo elektronicky podať ako daňové priznanie," uviedol.Priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva každý, kto minulý rok v hlavnom meste kúpil, predal, daroval či dostal do daru nehnuteľnosť, ale aj ten, kto skolaudoval novú nehnuteľnosť.„V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich," priblížil Bubla. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.Špecifický prípad predstavuje nadobudnutie nehnuteľnosti dedičstvom alebo vydražením. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti v dedičskom konaní sa priznanie k dani podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením sa priznanie k dani podáva rovnako do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.„Pre správne vyplnenie daňového priznania je vo všeobecnosti dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch, a najmä výmeru nehnuteľnosti," spresnil hovorca.Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou vlastník nadobudol nehnuteľnosť.K elektronickému podaniu je potrebné mať aktívnu elektronickú schránku na slovensko.sk a občiansky preukaz s čipom. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt.Okrem klasickej formy poštou a elektronickej formy je možné podať daňové priznanie aj osobne v podateľni na Magistráte hlavného mesta Bratislavy, Primaciálne nám. 1 alebo v budove Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke.Od 27.do 31. januára bude pracovisko Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici otvorené pre klientov každý deň a v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, v piatok 31. januára do 14:00. V pondelok a v stredu bude otvorené od 8:00 do 17:00 a v utorok a štvrtok od 8:00 do 15:00.Za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v lehote hrozí pokuta, ktorú správca dane určí od päť eur do 3-tisíc eur podľa závažnosti priestupku.„V nadväznosti na výpadok služieb katastra budeme v prípade neskorého podania daňového priznania, po preverení všetkých skutočností, zohľadňovať aj nefunkčnosť katastra," poznamenal Bubla. Ako však pripomenul, daňovníci sú povinní daňové priznanie podať do konca januára, nakoľko tento termín je daný zo zákona.„V prípade ak daňovník nemá list vlastníctva, údaje potrebné pre vyplnenie daňového priznania si môže vypísať z kúpnej alebo darovacej zmluvy," doplnil.Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľnosti štandardne počas mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.„Mesto aj tento rok bude poskytovať obľúbenú digitálnu platbu dane v Bratislavskom konte, cez ktorú bude možné uhradiť daň online z pohodlia domova," uzavrel hovorca.