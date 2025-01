Odstúpenie USA od Parížskej klimatickej dohody podľa OSN neohrozí investície do zelenej energie

22.1.2025 (SITA.sk) - Rozhodnutie prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa odstúpiť od Parížskej klimatickej dohody by nemalo spomaliť celosvetovú dynamiku investícií do energie z obnoviteľných zdrojov, ktorú táto dohoda vytvorila. Uviedla to v stredu Organizácia Spojených národov (OSN). „Verím, že mnohé krajiny sa budú naďalej uberať smerom k zelenej energii,“ povedala šéfka Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) Celeste Saulová.V pondelok po svojom nástupe do úradu Trump oznámil vystúpenie USA z Parížskej dohody z roku 2015, ktorú prijalo 195 strán s cieľom obmedziť emisie skleníkových plynov spôsobujúcich klimatické zmeny. Kritici varujú, že tento krok podkopáva globálnu spoluprácu na znižovaní využívania fosílnych palív a môže oslabiť záväzky iných krajín voči opatreniam na ochranu klímy.Počas Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose Saulová povedala, že prechod na obnoviteľné zdroje energie „pokračuje a prináša krajinám bohatstvo“. „To sa nezmení,“ konštatovala.