Daňové priznanie podalo v termíne do 2. novembra takmer 99 percent daňovníkov

Elektronická komunikácia je častejšia

Na úradoch sa netvorili rady

4.11.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako 1,2 milióna daňovníkov, teda 98,77 percenta, si splnilo svoju zákonnú povinnosť a podalo v termíne do 2. novembra 2020 daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019. Informovala o tom v stredu hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Drahomíra Adamčíková Finančná správa pritom zaznamenala ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní. Doručenie ďalších daňových priznaní očakáva finančná správa ešte v najbližších dňoch, a to prostredníctvom poštových zásielok.Klienti finančnej správy začali ešte viac využívať elektronickú komunikáciu. Oproti minulému roku vzrástol počet elektronických podaní o vyše päť percent. Elektronicky daňové priznania tak podávali aj osoby, ktoré nemajú povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou - teda fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie typu A aj B.Pod ďalší nárast elektronizácie sa podpísala pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia pohybu. "Okrem toho, že elektronická komunikácia šetrí čas, klienti dokážu vybaviť komunikáciu s finančnou správou z pohodlia domova," ozrejmila Adamčíková.Preberanie daňových priznaní tak malo tento rok podľa finančnej správy odlišný priebeh ako zvyčajne."Na úradoch sa netvorili rady klientov, vybavovanie bolo priebežné. Daňové subjekty ocenili a využili možnosť podania dokumentov do pripravených boxov. Denne sme v tomto období prebrali v priemere 200 daňových priznaní, v posledný deň sa počet osobne podaných daňových priznaní vyšplhal na približne 300. Najviac zo všetkých daňových úradov, 1 000 kusov, prebral Daňový úrad Bratislava," doplnila hovorkyňa FS SR.Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Jej úlohou je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur.