Zákaz vychádzania s výnimkami sa na Slovensku predlžuje do 14. novembra

Presné pravidlá po druhom kole plošného testovania má premiér vysvetliť vo štvrtok. Denník N prináša odpovede na časté otázky o tom, kto bude potrebovať nový certifikát a aká bude situácia po druhom kole testovania.

Dokedy bude platiť zákaz vychádzania? Zákaz vychádzania potrvá do soboty 14. novembra, neplatí v čase od 1.00 do 5.00 ráno. Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na osoby s negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom z plošného testovania. Budem na voľný pohyb po druhom kole potrebovať nový certifikát? V regiónoch, kde nebude druhé kolo testovania, sa platnosť certifikátov z prvého kola predĺži o týždeň. Nový certifikát tam netreba. Tam, kde druhé kolo bude, dostanú ľudia nové certifikáty, povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ak teda žijete v 45 okresoch, kde prebehne druhé kolo, a nezúčastníte sa na ňom, nebudete sa môcť preukázať certifikátom z prvého kola. Bude pre vás teda platiť zákaz vychádzania s výnimkami na cestu do najbližšieho obchodu či k lekárovi. Platí mi výsledok PCR testu, ktorý mi urobili počas prvého kola? Ak žijete v okrese, kde bude druhé kolo testovania, potrebujete aj nový PCR test – ak na plošné testovanie nechcete ísť. Test musí byť podľa uznesenia vlády z dátumu od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020. Ak žijete v okrese, kde druhé kolo testovania nebude, nepotrebujete ani nový PCR test, môžete sa preukázať testom urobeným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020. Kde nebude druhé kolo testovania? Ide o 25 okresov, kde počas prvého kola zistili menej ako 0,7-percentný podiel pozitívne testovaných. Druhé kolo testovania neprebehne ani v Bratislave a Košiciach. Kde neprebehne druhé kolo testovania: Revúca

Banská Štiavnica

Rožňava

Veľký Krtíš

Bratislava

Žiar nad Hronom

Rimavská Sobota

Piešťany

Senec

Galanta

Krupina

Lučenec

Malacky

Pezinok

Levice

Komárno

Košice

Poltár

Trebišov

Hlohovec

Košice-okolie

Nové Zámky

Trnava

Zlaté Moravce

Šaľa

Žarnovica

Nitra V prvom kole som bol pozitívny, mám sa dať otestovať v druhom kole? Nie. Karanténu môžete opustiť až po druhom kole celoplošného testovania, aj to len vtedy, ak ste posledné tri dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s osobou chorou alebo pozitívnou na covid-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. Karanténu môžete ukončiť aj v prípade negatívneho výsledku PCR testu, píše sa na webe Somzodpovedný.sk. Ak máte príznaky, komunikujte so svojím všeobecným lekárom. Ako sa zmení režim na hraniciach? Režim na hraniciach po druhom kole testovania sprísnia, ešte však nie je jasné ako. Môžu sa napríklad vyčleniť hraničné priechody, ktoré by boli otvorené pre ľudí s negatívnym výsledkom testu, a niektoré, kde sa budú môcť dať otestovať – ešte to však nie je definitívne, povedal Roman Mikulec. Mení sa pre druhé kolo testovania termín jesenných prázdnin? Nie. Termín prázdnin sa po prvom kole celoplošného testovania nezmenil. To znamená, že aj 6., aj 9. novembra budú celoplošné prázdniny. Potrebujem certifikát, keď bývam v okrese bez druhého kola, ale trvalý pobyt mám tam, kde druhé kolo bude? Nie. V prípade druhého kola testovania nerozhoduje miesto trvalého bydliska, ale miesto, kde sa zdržujete, kde bývate či pracujete. Keď teda potrebujete mať od 9. do 15. novembra voľný pohyb po okresoch, kde druhé kolo prebehne, musíte sa na testovaní zúčastniť. Kto sa nemusí zúčastniť na druhom kole testovania? Ak vo vašom okrese testovanie prebehne, nemusí sa na ňom zúčastniť človek, ktorý vie preukázať, že: má menej ako 10 rokov,

má negatívny PCR test vykonaný od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020,

jeho zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie covid-19,

má diagnnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

má diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,

má diagnostikovaný ťažký vrodený alebo získaný imunodeficit,

je onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukopéniu alebo je v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom,

v čase celoplošného testovania je v karanténe kvôli covidu-19 – musí byť nariadená lekárom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva,

ochorenie covid-19 prekonal a vie preukázať, že mu bol covid-19 diagnostikovaný od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020.

Výnimku majú aj vodiči nákladnej dopravy, autobusovej dopravy, piloti, členovia posádky lietadla a iní členovia leteckého personálu, posádky v lodnej doprave, rušňovodiči, vozmajstri, vlakové čaty a obslužní pracovníci v železničnej doprave vstupujúci na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu. Stačí mi na voľný pohyb v okrese, kde neprebehne druhé kolo, pôvodný certifikát? Áno. Platnosť certifikátov sa v 25 okresoch, Bratislave a Košiciach predĺži o týždeň. Ľudia sa tak môžu preukázať certifikátom z posledného víkendu a nepotrebujú nový. Žijem v okrese bez druhého kola, pracujem v okrese, kde druhé kolo bude. Potrebujem certifikát? Áno. Ktokoľvek, kto sa po nasledujúcom víkende bude chcieť pohybovať v okresoch, kde je druhé kolo, potrebuje nový certifikát. „Ak som v Bratislave, vedľa je Dunajská Streda, kde druhé kolo bude, niekto, kto pôjde budúci týždeň z Bratislavy do Dunajskej Stredy, musí mať potvrdenie antigénového testu alebo PCR,“ povedal premiér Matovič. Detailne o tom má hovoriť vo štvrtok (nevieme, ako tieto plány zmení to, že je v karanténe). Prakticky to znamená, že cez víkend sa môžu ľudia z okresov, kde testy nie sú, ísť otestovať tam, kde sú. Alebo si môžu nechať urobiť PCR test. Tak sa budú môcť voľne pohybovať aj po okresoch s druhým kolom testovania. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) však odporúča ľuďom, aby sa nedávali „len tak“ pretestovať, ak nie sú v okrese, kde bude druhé kolo. Testovať by sa podľa neho mali ľudia, ktorí sa nachádzajú v regióne s testovaním. Čo mám robiť, keď som nebol na prvom kole, no v mojom okrese druhé kolo nebude? Buď musíte dodržiavať režim ako bez certifikátu, alebo si môžete dať urobiť PCR test, ktorý si však zaplatíte. Od pondelka by podľa premiéra mali byť v okresoch, kde nebude druhé kolo testovania, zriadené mobilné odberové miesta – tam by mali ľudí testovať zadarmo. Ako budú fungovať mobilné odberné miesta na bezplatné antigénové testy? Mali by byť v okresných mestách, kde druhé kolo testovania neprebehne, sľubuje premiér. V Bratislave a Košiciach by ich mohlo byť viac, lebo tam žije veľa ľudí. Presné číslo premiér neuviedol. Očakáva však, že na odberné miesta bude veľký nápor. Testy by mali byť bezplatné a ľudia nebudú musieť povedať dôvod, prečo ich potrebujú. Čo mám robiť, ak som stratil certifikát? Kto stratil certifikát z testovania, má len dve možnosti: karanténu alebo nový test. Ten môže absolvovať v okrese, kde druhé kolo prebehne, alebo si môže zaplatiť PCR test. Cena za PCR testy je 60 až 70 eur podľa laboratória. Stačí mi fotka certifikátu? Nie. Ministerstvo obrany dlhodobo hovorí, že kópia či fotka certifikátu nestačí, ľudia musia pri sebe nosiť originál, lebo obsahuje bezpečnostné prvky proti falšovaniu. Čo ak mám certifikát z prvého kola, ale na druhé ísť nechcem. Bude sa mi certifikát rátať? Ak žijete v okrese, kde prebehne druhé kolo testovania, musíte ísť na test znovu. Certifikát z prvého kola totiž po druhom nebude platiť. Ak na test v druhom kole nepôjdete, bude pre vás platiť zákaz vychádzania. Bol som počas prvého kola PN a nemám certifikát, druhé kolo v mojom okrese nebude. Čo mám robiť, aby som mohol ísť do práce? Môžete si dať urobiť na vlastné náklady PCR test, ostať doma alebo ísť do najbližšieho okresu, kde prebehne aj druhé kolo testovania.

