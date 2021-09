Daňoví exekútori mali práce dostatok, od začiatku tohto roka vymohli od dlžníkov skoro dvesto miliónov eur

exekútorom

exekútor

Vlani mali exekúcie stopku

exekútorov

exekútorov

Vymáhať môžu aj v zahraničí

exekútori

exekútora

exekútori

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Daňovýmfinančnej správy sa od začiatku tohto roka podarilo na Slovensku vymôcť 192,64 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to o 111,4 milióna eur viac.Jedenprinesie pritom do štátneho rozpočtu v priemere viac ako jeden milión eur ročne. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská Pandémia podľa hovorkyne finančnej správy výrazne zasiahla aj do činnosti daňovýchOd marca do septembra minulého roka sa začaté exekúcie museli odložiť, rovnako sa nemohli začať ani nové daňové exekučné konania.Zároveň sa výrazne časovo posunul vznik nových daňových nedoplatkov, a tak sa daňová exekučná činnosť mohla opäť začať až začiatkom tohto roka.„V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019, kedy činnosťnebola ovplyvnená koronakrízou, je výška vymožených finančných prostriedkov v tomto roku vyššia o 23,08 milióna eur," upozornila Rybanská.Napríklad v auguste tohto rokavymohli 26,83 milióna eur, čo znamená v porovnaní s augustom 2019 o 5,34 milióna eur viac.Možnosti daňovéhopresahujú hranice Slovenska. Vďaka spolupráci s finančnými správami iných členských štátov Európskej únie sa daňový dlh vymáha aj od dlžníkov, ktorí pôsobia mimo územia Slovenska alebo majú majetok v zahraničí.„V rámci medzinárodného vymáhaniafinančnej správy evidujú v tomto roku zatiaľ 1,71 milióna vymožených eur. Z toho bolo asi 500-tisíc eur pre zahraničnú daňovú správu a zvyšné prostriedky vymohli zahraniční kolegovia pre Slovenskú republiku," dodala hovorkyňa finančnej správy.