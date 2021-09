Koalícia pokračuje aj s hnutím Sme rodina, rokovania boli konštruktívne

Spolupráca v pôvodnom zložení

Otvorenie koaličnej zmluvy nebolo témou

21.9.2021 - Vládna koalícia pokračuje v pôvodnom zložení a nechystá sa vláda bez hnutia Sme rodina. Pre 24hod.sk to po pondelkovom rokovaní koaličnej rady povedala šéfka poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová.„Na koaličnej rade sme všetci konštruktívne spolupracovali v pôvodnom zložení,“ uviedla Zemanová s tým, že „nevyzerá to tak“, že by sa chystala vláda bez hnutia Sme rodina.Jeho líder Boris Kollár pred koaličnou radou potvrdil svoje slová z minulého týždňa, že Sme rodina sa nezúčastní práce v odbornej pracovnej skupine, ktorá má pripraviť zmeny vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov. Kollár pred stretnutím koaličnej rady pripustil, že Sme rodina v koalícii nemusí pokračovať.O vládnej zostave bez Sme rodina hovoril cez víkend aj šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ak by Sme rodina blokovala „očistný proces“. „Predpokladám, že oni dvaja (Kollár a Matovič – pozn. SITA) si veci vysvetlili, lebo spoločne sme sa o týchto veciach nerozprávali,“ priblížila Zemanová.Na otázku, či sa na stretnutí koaličných partnerov diskutovalo o otvorení koaličnej dohody a o tom, že SaS sa musí vzdať jedného rezortu, Zemanová odpovedala, že to nebolo témou. „Takúto debatu sme nemali Konštruktívne sme sa bavili o legislatívnych návrhoch. Bolo to mimoriadne konštruktívne a priateľské stretnutie,“ uzavrela.