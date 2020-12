Daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov stúpne na takmer 40 eur

Kompenzácia za zrušenú dotáciu na obedy

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši na 1,7-násobok a od 1. januára 2022 na 1,85-násobok základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v stredu schválila Národná rada SR Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak od júla budúceho roka stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur.Zvýšenie daňovej úľavy na deti vo veku od 6 do 15 rokov je kompenzáciou za zrušenie plošného dotovania obedov v materských a základných školách. Štát bude totiž od augusta budúceho roka dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.Drvivá väčšina rodičov tak príde od septembra budúceho roka o dotáciu vo výške 1,20 eura na každý obed pre dieťa.Vládna koalícia v júli tohto roka hovorila o pláne zaviesť dvojnásobný daňový bonus na dieťa až do veku 15 rokov. Aktuálne majú nárok na dvojnásobný daňový bonus len pracujúci rodičia detí do 6 rokov veku.Daňový bonus v tomto roku dosahuje 22,72 eura mesačne, od začiatku budúceho roka sa vzhľadom na nárast životného minima zvýši na 23,22 eura mesačne.Daňový bonus na dieťa je pre pracujúceho rodiča daňové zvýhodnenie, ktoré priamo znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.