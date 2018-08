Dánska nákladná loď uskutoční skúšobnú plavbu cez ruské arktické vody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 23. augusta (TASR) - Najväčšia moreplavebná spoločnosť sveta oznámila, že plánuje vyslať svoje nákladné plavidlo po prvý raz cez Ďaleký sever ruskej arktickej oblasti. Túto plavbu umožnilo topenie morského ľadu.Hovorkyňa dánskej spoločnosti Maersk vo štvrtok uviedla, že novo navrhnuté plavidlo sa vydá na "jednorazovú skúšobnú plavbu s cieľom preskúmať neznámu trasu pre námornú nákladnú dopravu", informuje agentúra AP.Loď vyrazí z ruského pacifického prístavného mesta Vladivostok okolo 1. septembra a koncom toho istého mesiaca by mala doraziť do Petrohradu, spresnila hovorkyňa Janina von Spaldingová.Odborníci tvrdia, že severná arktická cesta by mohla byť kratšou trasou z východnej Ázie do Európy než Severozápadný priechod ponad Kanadu. Dôvodom je skutočnosť, že vzhľadom na klimatické zmeny bude táto trasa čoskoro bez ľadu.Podľa expertov by nová cesta skrátila najbežnejšie používanú námornú obchodnú trasu medzi východnou Áziou a Európou cez Suezský prieplav z 21.000 kilometrov na 12.800 kilometrov, čo by zrýchlilo prepravu o 10-15 dní.Trasa plánovanej plavby bola koordinovaná s ruskými úradmi po dôkladnom zhodnotení stavu arktického ľadu. Plavidlu Venta Maersk, ktoré bude mať na palube náklad mrazených rýb, bude naporúdzi i ľadoborec."V súčasnom rýchlom svete spoločnosti, ktoré chcú byť na čele, musia inovovať," dodala hovorkyňa Maersku s tým, že táto skúšobná plavba prinesie jedinečnú príležitosť na získanie vedeckých poznatkov, ako aj prevádzkovej skúsenosti v novej oblasti a otestovanie plavidlových systémov, schopností posádky a funkčnosti nastavenia pobrežnej podpory.