Ruského islamistu podozrivého z prípravy teroru uväznili v Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlsruhe/Berlín 23. augusta (TASR) - Na 31-ročného ruského islamistu, ktorý mal v Nemecku plánovať teroristický útok a ktorého v stredu zadržali v Berlíne, uvalili vo štvrtok vyšetrovaciu väzbu.Informovalo o tom internetové vydanie denníka Bild s odvolaním sa na Spolkovú prokuratúru so sídlom v Karlsruhe.Medzičasom uväznený Magomed-Ali C. mal podľa prokuratúry spolu s ďalším islamistom Clémentom B., zadržaným 18. apríla 2017 vo Francúzsku, zhromaždiť veľké množstvo výbušniny TATP, ktoré v októbri 2016 určitý čas skladoval vo svojom byte. Znepokojujúce je, že zatiaľ chýba odpoveď na otázku, kde sa aktuálne nachádza spomínaná trhavina.Výbušnina mala byť odpálená v zatiaľ neznámom okamihu na neznámom mieste v Nemecku. Zámerom islamistov bolo zabiť a zraniť čo najväčšie množstvo ľudí, uviedla už skôr nemecká Spolková prokuratúra.Magomed-Ali C. chodieval aj do medzičasom uzavretej mešity Fussilet v berlínskej štvrti Moabit, ktorú navštevoval aj tuniský terorista, útočník na jeden z berlínskych vianočných trhov Anis Amri.Na Rusovom zadržaní sa podieľali príslušníci Spolkového kriminálneho úradu (BKA) v spolupráci s členmi špeciálnej jednotky Spolkovej polície GSG 9 a Krajinského kriminálneho úradu (LKA).