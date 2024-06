Dánska premiérka Mette Frederiksenová utrpela pri napadnutí v centre Kodane ľahké zranenie krku

Podozrivý je občanom Poľska

8.6.2024 (SITA.sk) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová utrpela ľahké zranenie krku potom, čo ju v piatok v centre Kodane napadol muž. Uviedol to v sobotu jej úrad.Dánska polícia v piatok na mikroblogovacej sieti X potvrdila, že „došlo k incidentu“ s premiérkou Mette Frederiksenovou a že zatkli 39-ročného muža.Frederiksenovú po incidente previezli do nemocnice na vyšetrenie. Podľa úradu vlády bola „incidentom otrasená“ a zrušila svoj program na zvyšok dňa, aby si oddýchla.Podozrivého v sobotu popoludní predbežne vypočuli na okresnom súde v kodanskej štvrti Frederiksberg.Dánska vysielacia spoločnosť DR uviedla, že podozrivý je poľský občan, ktorý od roku 2019 býva v Dánsku. Sudca prikázal jeho zadržanie do 20. júna. Obvinili ho z fyzického útoku voči verejne činnej osobe.Podľa vysielateľa DR polícia uviedla, že v čase incidentu bol „pravdepodobne pod vplyvom drog a alkoholu". Sudca konštatoval, že muž podľa všetkého vedel, že osoba, ktorú napadol, je dánskou premiérkou.Polícia najprv predpokladala, že muž voči Frederiksenovej pociťoval nevraživosť. Podozrivý to však na sobotňajšom vypočúvaní odmietol a označil ju za „naozaj dobrú premiérku," informoval vysielateľ DR. Motív mužovho konania bude polícia naďalej vyšetrovať.