Dánski farmári očakávajú pre sucho obrovské škody aj viac bankrotov

Kodaň 22. augusta (TASR) - Straty dánskych farmárov v dôsledku dlhotrvajúceho sucha budú pravdepodobne vyššie, než sa pôvodne očakávalo. Uviedla to v stredu Dánska rada pre poľnohospodárstvo a potraviny, podľa ktorej tak aj väčšiemu počtu farmárov hrozí bankrot.Podobne ako mnohé európske krajiny aj Dánsko zaznamenáva jedno z najhorúcejších letných období. S tým spojené sucho zredukovalo úrody a zasiahlo do ich príjmov. Spolu s nízkou cenou bravčového mäsa, ktoré patrí ku kľúčovým vývozným artiklom Dánska, tak terajšie sucho povedie pravdepodobne k stratám, ktoré dánsky agrosektor nezaznamenal od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008.Podľa inštitútu SEGES, ktorý je súčasťou rady pre poľnohospodárstvo, sa tohtoročné straty odhadujú na takmer 8 miliárd dánskych korún (1,07 miliardy eur). Z toho samotné sucho by malo spôsobiť škody vo výške okolo 6 miliárd DKK. Na začiatku roka, keď sa s takýmto vývojom počasia nepočítalo, odhadoval SEGES na tento rok mierny zisk.Už skôr rada zverejnila odhad, že úroda pšenice, jačmeňa a raže klesne tento rok približne o 40 %. K tomu je potrebné pripočítať škody sektora v dôsledku ruského embarga na potraviny z Európskej únie, ktoré Rusi zaviedli v lete 2014 ako odpoveď na sankcie EÚ v súvislosti s anexiou Krymu a konfliktom na východe Ukrajiny.uviedol pre agentúru Reuters ekonóm SEGES Klaus Kaiser. Odhad nezverejnil, ale je známe, že len v júni bankrot oznámilo 20 subjektov, čo je viac než dvojnásobok oproti júnu predchádzajúceho roka. Od začiatku roka 2018 oznámilo bankrot okolo 100 dánskych farmárov, zatiaľ čo za celý rok 2017 ich bolo 130.Najviac trpia producenti bravčového mäsa. Dôvodom je pokles cien bravčového na najnižšiu úroveň od roku 2007. K tomu im sucho obmedzilo možnosti nákupu krmiva od dánskych výrobcov, takže sú nútení nakupovať drahšie krmivá z tretích krajín.