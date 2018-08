DKV BOX EUROPE absolvuje poslednú fázu testov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. augusta 2018 (WBN/PR) - Mýtna jednotka DKV BOX EUROPE, ktorá má v budúcnosti umožniť úhradu a vyúčtovanie všetkých mýtnych poplatkov v Európe, absolvuje v týchto dňoch poslednú fázu testov u belgického prevádzkovateľa mýtneho systému Viapass. Zákazníci DKV z celej Európy aktuálne testujú niekoľko tisíc jednotiek. Okrem údajov o transakciách sa takisto kontrolujú a testujú všetky procesy súvisiace s palubnou jednotkou, napríklad núdzový stav alebo zákaznícka podpora.Prvým skúšobných zákazníkom, ktorý dostal OBU jednotku na test bola belgická špedičná firma Vervoer Engelbosch. Dopravná spoločnosť bude jednotky DKV BOX EUROPE používať vo svojich vozidlách spočiatku v rámci vnútroštátnej dopravy. "Máme veľkú radosť, že už čoskoro budeme mať mýtnu jednotku, ktorá pokryje viac krajín. Pre každodennú nákladnú dopravu je to veľká úľava. Pripojenie nových krajín do systému bude navyše veľmi jednoduché," hovorí riaditeľ Michel Engelbosch.Prvé skúsenosti s OBU jednotkami má tiež holandská spoločnosť Don Trucking, poskytovateľ logistických služieb: "DKV BOX EUROPE výrazne zjednoduší procesy vo firme spojené s mýtom. V súčasnosti sa musíme registrovať pre každú krajinu osobitne, čo si vyžaduje vytvorenie celého radu účtovných položiek a množstvo papierovania. V budúcnosti to všetko zvládneme cez jediný internetový portál a jednu palubnú jednotku. Navyše, inštalácia je absolútne jednoduchá. Pri prvej jednotke nám nezabrala viac ako pätnásť minút," hovorí Darek Hejnicki, prevádzkový riaditeľ firmy Don Trucking. "Vďaka DKV BOX EUROPE budeme schopní fakturovať rýchlejšie a s väčšou presnosťou," dodáva Don de Jong, zakladateľ spoločnosti Don Trucking.Mýtne boxy DKV BOX EUROPE možno objednávať už od mája 2018 prostredníctvom internetového formulára. Belgické mýto sa stane pravdepodobne od 4. štvrťroku 2018 prvým mýtnym systémom, v ktorom bude možné zaznamenať a vyúčtovať poplatky za použitie ciest prostredníctvom mýtneho boxu DKV BOX EUROPE. Nemecké mýto by malo nasledovať na začiatku roku 2019. Na jar 2019 sa pripoja krajiny využívajúce mikrovlnný mýtny systém (Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko). Čoskoro nato sa má pridať aj Taliansko. Od roku 2019 je v pláne účtovanie mýtnych poplatkov prostredníctvom OBU jednotky DKV BOX EUROPE tiež za jazdu po mostoch Öresund a Storebaelt v Škandinávii."Zákazníci DKV sa môžu do mýtnych systémov postupne pridávaných krajín komfortne zaregistrovať cez internet. Pridané krajiny si následne nechajú pre mýtnu jednotku aktivovať prostredníctvom konfigurácie s bezdrôtovým prenosom, a to bez ohľadu na to, kde sa vozidlo v Európe práve nachádza," dopĺňa Ondřej Pavlík, regionálny riaditeľ DKV Euro Service pre východnú Európu.DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave mnoho služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 70 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 930 pracovníkov po celej Európe a v roku 2017 dosiahla obrat 7,2 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 170 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po trinásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet.