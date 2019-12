Dánsko odsúdilo troch mužov za nákup dronov pre Islamský štát

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 6. decembra (TASR) - Dánsky súd vymeral v piatok väzenské tresty trom mužom usvedčeným z nákupu dronov a ďalšieho vybavenia pre extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.Proces sa konal na mestskom súde v dánskej metropole Kodaň, ktorý mužov odsúdil na tresty odňatia slobody v trvaní od 2,5 roka do štyroch rokov.Mená odsúdených zverejnené neboli. Súd uviedol len to, že išlo o učiteľa, opravára bicyklov a vodiča taxíka. Všetci traja akúkoľvek vinu popreli. Neboli však usvedčení z najzávažnejších obvinení z terorizmu, za ktoré by im hrozilo až doživotie,Jeden z mužov bude po odpykaní si stanoveného trestu vypovedaný z Dánska. Podľa miestnych médií ide o tureckého občana, ktorý žije v Dánsku už vyše tri desaťročia.Trojica podľa prokuratúry v rokoch 2013 - 2017 kúpila prostredníctvom internetu i v dánskych kamenných obchodoch modely lietadiel na diaľkové ovládanie, drony, termokamery a ďalšie komponenty. Jeden z mužov, taxikár, následne tieto veci, určené pre džihádistov operujúcich v Sýrii a Iraku, previezol do Turecka.Mužmi zakúpené kamery boli v roku 2014 použité pri útoku na vojenskú základňu v severnej Sýrii.