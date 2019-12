Česko od digitálnej dane neustúpi, napriek vyhrážkam Washingtonu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 6. decembra (TASR) - Digitálnu daň v Česku na úrovni 7 %, ktorou krajina zaťaží reklamné tržby globálnych internetových gigantov typu Google, Facebook alebo Amazon, už majú v rukách poslanci a ministerstvo financií na nej neplánuje nič meniť. Ministerstvo sa tak vyjadrilo pre denník Lidové noviny v súvislosti s výzvou amerického ministra financií Stevena Mnuchina zo stredy (4. 12.), aby štáty zavedenie tejto dane pozastavili, a prípadne počkali, kým sa po doterajších márnych pokusoch podarí nájsť zhodu na jednotnom spôsobe zdanenia v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).V Česku by mal zákon zavádzajúci digitálnu daň začať platiť v budúcom roku. Jeho platnosť je však dočasná. "," uviedla Šárka Pavlasová z tlačového oddelenia ministerstva financií.Členské štáty Európskej únie sa márne snažia dohodnúť na jednotnom postupe už viac než rok. Časť členov blokuje únijné rokovania s požiadavkou, aby EÚ počkala, kým OECD vytvorí vlastný model zdanenia internetových gigantov. To je však v nedohľadne. Preto stále väčšiemu počtu krajín dochádza trpezlivosť s firmami ako Google a zavádzajú, prípadne už zaviedli, vlastnú digitálnu daň.Americká administratíva na čele s prezidentom Donaldom Trumpom to označuje za diskriminačné opatrenie a napríklad Francúzsku už pohrozila odvetou - clami v hodnote 2,4 miliardy USD (2,16 miliardy eur) na francúzske tovary. To však Francúzsko ani ďalšie krajiny od dane neodradilo.A ani Česko. "," dodáva Pavlasová.Ministerstvo financií na čele s Alenou Schillerovou (ANO) má v otázke digitálnej dane podporu koaličnej ČSSD, ale aj komunistov a väčšiny opozičných strán. Schválenie zákona by teda mohlo v Poslaneckej snemovni aj v Senáte prejsť bez problémov.(1 EUR = 1,1094 USD)