Dánsko postaví sporný plot na hranici s Nemeckom

Kodaň 15. augusta (TASR) - Dánsko sa chystá postaviť plot popri hranici s Nemeckom, chce tak zabrániť rozšíreniu afrického moru ošípaných (AMO) do krajiny. V utorok o tom informoval portál nemeckej rozhlasovej a televíznej stanice Deutsche Welle.Kritici tvrdia, že toto opatrenie proti nákaze nepomôže, uškodí divo žijúcim zvieratám a zrejme ide len o symbolické gesto na upokojenie farmárov a protiprisťahovaleckých nálad.Dánsko definitívne schválilo výstavbu sporného, 68 kilometrov dlhého plota na hranici s Nemeckom, pretože sa snaží ochrániť svoj obrovský priemysel, produkujúci bravčové mäso, pred diviakmi, ktoré môžu prenášať africký mor ošípaných.Kritici vyhlasujú, že plot za 11 miliónov eur je plytvaním peňazí a nevyrieši problém, ktorý navyše ani neexistuje. Naopak, ochrancovia životného prostredia vyjadrili obavy z vplyvu tohto opatrenia na ekosystém. Plot je zrejme symbolickým krokom na získanie dánskych pravičiarov, ktorí žiadajú tvrdé opatrenia na hraniciach a neprijímanie migrantov.Plot má byť vysoký 1,5 metra a zapustený do hĺbky pol metra, bude stáť popri celej dánsko-nemeckej hranici. Majú ho zhotoviť do konca roka 2019. Plot schválil v júni parlament za podpory vlády, sociálnych demokratov a pravicovej Dánskej ľudovej strany (DPP). Ministerstvo životného prostredia dalo záverečný súhlas s projektom v pondelok 13. augusta po konzultáciách s verejnosťou.Plot má zabrániť, aby diviaky nakazili ošípané na farmách vírusom AMO. Okolo 5000 prasacích fariem vyváža ročne 28 miliónov ošípaných, čo tvorí polovicu dánskeho poľnohospodárskeho exportu a päť percent celkového exportu.Smrtiaci vírus, ktorý nepostihuje ľudí ani iné druhy zvierat, zistili v členských štátoch Európskej únie ako Estónsko, Lotyšsko, Litva, Česko či Poľsko. Prepuknutie nákazy v Dánsku by zastavilo všetok export bravčoviny do destinácií mimo EÚ.Vakcína proti vírusu prasacieho moru nie je dostupná, jedinou ochranou je prevencia.Africký mor ošípaných nebol v Nemecku zistený, čo vyvoláva otázky, prečo má byť vlastne plot postavený.Ochrancovia životného prostredia sa obávajú, že plot naruší migráciu divých zvierat a vtákov, z ktorých niektoré druhy sú chránené legislatívou Dánska aj EÚ. Ide napríklad o vysokú zver, vlky, vydry, šakaly zlaté a žeriavy, pripomenul portál DW.