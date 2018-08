Taktika Talibanu ohrozuje civilistov, uviedol americký minister obrany

Na snímke americký minister obrany Jim Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires/Rio de Janeiro 15. augusta (TASR) - Taktika afganského hnutia Taliban, v rámci ktorej používa domy civilistov v meste Ghazní ako bojové pozície, núti afganské vládne sily postupovať pomaly pri vyháňaní povstalcov, aby tak obmedzili civilné obete na životoch. V utorok to oznámil americký minister obrany Jim Mattis.Mattis povedal novinárom počas návštevy Brazílie a Argentíny, že boj v Ghazní pokračuje, teda aj päť dní po tom, čo Taliban premohol afganských vojakov a posunul sa hlbšie do mesta, ktoré je metropolou rovnomennej provincie.dodal americký minister obrany.Na otázku novinára, či je útočenie Talibanu odrazom jeho nových bojových schopností, Mattis odpovedal:Spojené štáty podnikajú v meste Ghazní nálety a na pomoc afganským silám tam poslali vojenských poradcov, uviedla tlačová agentúra AP.Minister Mattis novinárom tiež povedal, že počas pobytu v brazílskom meste Rio de Janeiro započul vo svojej hotelovej izbe v utorok ráno streľbu. Hotel pritom stojí neďaleko slávnej mestskej pláže Copacabana.Nič nenaznačuje, že by streľba súvisela s jeho návštevou alebo že by bol nejako ohrozený.Na otázku týkajúcu sa správ, že v blízkosti jeho hotela vypukla pred svitaním streľba medzi drogovými skupinami, Mattis odpovedal, že ho skľúčila, alebo podrobnosti nepozná.Miestne médiá hlásili prestrelku v utorok nadránom medzi priekupníkmi s drogami v neďalekých slumoch nazývaných favely. Väčšia metropolitná oblasť Ria má vyše 1000 slumov čiže ošarpaných mestských štvrtí. Mnohé ovládajú priekupníci s drogami alebo milície, pozostávajúce z bývalých policajtov a vojakov, a prestrelky sú tam bežné.