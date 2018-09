Dánsko povedú proti SR tréneri Jensen a Kuhn, v tíme aj treťoligisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 4. septembra (TASR) – Dánskych futbalových reprezentantov povedú v stredajšom prípravnom zápase proti Slovensku v Trnave dočasní tréneri John Jensen a Hasse Kuhn. Mená hráčov zverejní Dánska futbalová únia (DBU) ešte v priebehu utorka, informovala agentúra AP.Podľa medializovaných informácií by skupinu 23 hráčov, s ktorými Dáni pricestujú do Trnavy, mali tvoriť hráči z nižších domácich ligových súťaží a možno tiež futsaloví reprezentanti, ktorí DBU ponúkli svoju pomoc. Pôvodne nominovaní reprezentanti, medzi ktorými nechýbali opory Kasper Schmeichel, Christian Eriksen či Simon Kjaer, pre nezhody s DBU ohľadom komerčných práv a ďalších podmienok kolektívnej zmluvy odmietli totiž vycestovať na Slovensko.cituje internetový portál jyllands-posten.dk slová bývalého reprezentanta Jensena. Ten bol v mužstve Dánov, ktorí v roku 1992 senzačne vyhrali ME.Viaceré dánske média v utorok intenzívne pátrali po zložení tímu a kluby či hráči im po vlastnej linke informácie potvrdili, resp. dementovali. Z druholigového klubu Avarta sú tak v novom tíme útočník Christian Offenberg a brankár Morten Bank. Druholigový tím Tarup Paarup IF dodal 5 hráčov, jedným z nich je brankár Victor Larsen, informoval národný rozhlas. Ďalší dvaja nemenovaní hráči sú z druholigového klubu Skovshoved, traja z ďalšieho druholigového klubu Vanlose. Z treťoligového klubu Skjold Birkerod sú v nominácii dvaja hráči - bývalý hráč Lyngby Kodaň Simon Vollesen a bývalý futbalista FC Nordsjalland Troels Cilius Nielsen. V narýchlo zvolanom výbere je aj polovica dánskej futsalovej reprezentácie.Čierny scenár pripúšťal aj zrušenie stredajšieho zápasu, podľa hovorkyne SFZ Moniky Jurigovej je však táto možnosť vylúčená. Oficiálna tlačová konferencia dánskeho tímu i utorňajší tréning na Štadióne Antona Malatinského však hostia zrušili.