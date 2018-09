Trenčania sú pred sezónou dobre naladení, otvorili hokejové múzeum

Na snímke zľava tréner Dukly Trenčín Peter Oremus, zakľadateľ múzea Miloš Radosa, predseda predstavenstva Viliam Ružička a športový riaditeľ a kapitán tímu Branko Radivojevič počas otvorenia múzea. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 4. septembra (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín sú pred novou sezónou Tispsport Ligy 2018/2019 naladení pozitívne nielen vďaka posilám, ktoré priviedol do klubu tréner Peter Oremus. Hráči majú k dispozícii aj novú šatňu a nové prostredie skrášlilo okrem výmeny chladiaceho zariadenia aj hokejové múzeum.Kvôli rekonštrukcii však Trenčania absolvovali prípravu na dvoch frontoch. Chodili na zimný štadión do Púchova, ale aj do neďalekej arény Mariána Gáboríkapovedal na utorňajšej tlačovej konferencii tréner Oremus.Hráči najviac vyzdvihli nové priestory kabíny, ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou.uviedol útočník a kapitán Dukly Branko Radivojevič, ktorý je spokojný aj so stavom kádra.Oremus by po vlaňajšej sezóne, v ktorej jeho tím neuspel vo finále s Banskou Bystricou, tento raz chcel vystúpiť na najvyšší stupienok. Aj preto prišli do tímu známe mená ako Milan Bartovič či Mário Bližňák.prezradil Oremus pre TASR. Kormidelník Dukly už ďalšie zmeny neplánuje. "Útroby zimného štadióna Pavla Demitru zdobí aj hokejové múzeum, ktoré otvorili v utorok pred prípravným zápasom Dukly s HC Olomoucpovedal člen predstavenstva klubu Miloš Radosa. Múzeum má tri časti, v jednej sa nachádzajú historické artefakty, v druhej materiály týkajúce sa Dukly a v tretej sú dresy a časti výstroja hráčov Trenčína, ktorí robili dobré meno klubu v NHL a reprezentácii.dodal Viliam Ružička, predseda predstavenstva.Celková rekonštrukcia trenčianskeho štadióna trvala tri mesiace. Okrem toho sa klub dohodol na spolupráci s novým sponzorom, ktorý dodal nový autobus. Bude voziť len hráčov A-mužstva a juniorky. Dukla pred začiatkom prípravy predstavila aj nové logo, ktoré zdobí aj nové dresy.uzavrel Radivojevič.