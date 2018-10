Dánsko prekazilo operáciu iránskej tajnej služby na svojom území

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 30. októbra (TASR) - Rozsiahla operácia dánskej polície z konca septembra bola súčasťou pokusov o zmarenie plánu iránskej tajnej služby zabiť v Dánsku člena iránsko-arabskej povstaleckej skupiny. Uviedol to v utorok šéf dánskej tajnej služby (PET) Finn Borch Andersen, ktorého slová citovala agentúra AP.Dánska polícia v rámci operácie z 28. septembra nakrátko uzavrela mosty z najväčšieho ostrova Zealand a prerušila trajektovú dopravu do susedného Nemecka a Švédska. Vyšetrovatelia vtedy pátrali po ukradnutom aute registrovanom vo Švédsku; neskôr však vyšlo najavo, že odcudzené vozidlo so zmieneným prípadom nesúvisí.Riaditeľ PET na utorňajšej tlačovej konferencii tiež priblížil, že 21. októbra polícia zatkla nórskeho občana iránskeho pôvodu pre podozrenie, že bol zapojený do plánu na zabitie člena iránskej opozičnej skupiny. Mal pritom spolupracovať s iránskou tajnou službou.Zadržaný ostane vo väzbe do súdneho procesu, ktorý ho čaká 8. novembra a obvinenia voči svojej osobe odmieta. Na jeho zatknutí spolupracovala PET aj so švédskou a nórskou tajnou službou.Zaistená osoba spolu s ďalšími ľuďmi zhotovovala v dánskom meste Ringsted, ležiacom asi 60 kilometrov juhozápadne od Kodane, fotografie iránskych exulantov. Predmetom ich záujmu boli členovia arabskej separatistickej ASMLA, ktorá bojuje za odtrhnutie iránskej provincie Chúzistán.Práve túto skupinu obviňuje Teherán zo spáchania teroristického útoku na vojenskú prehliadku v meste Ahváz, pri ktorom 22. septembra prišlo o život prinajmenšom 25 ľudí vrátane 12 príslušníkov Revolučných gárd. Samotná ASMLA útok odsúdila a svoju účasť na ňom poprela. Teherán si po tomto útoku predvolal dánskeho veľvyslanca a Kodaň zároveň obvinil z toho, ž ukrýva členov tejto, priblížila AP.Šéf PET v tejto súvislosti podľa agentúry DPA uviedol, že v Dánsku sú pod policajnou ochranou aktuálne traja členovia skupiny ASMLA keďže súvisiaceDánsky minister zahraničných vecí Anders Samuelsen reagoval na správu PET na Twitteri, pričom zaoznačil, že Irán plánoval útok v Dánsku. Dodal, že Kodaň bude voči Teheránu reagovať a osa plánuje rozprávať so svojimi európskymi partnermi.