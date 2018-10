Dopyt po zdravších nápojoch zvýšil zisk firmy Coca-Cola

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atlanta 30. októbra (TASR) - Americký nápojový koncern Coca-Cola zaznamenal v 3. kvartáli rast zisku takmer o 30 %. Tržby síce o takmer desatinu klesli, aj tie však podobne ako zisk prekonali očakávania analytikov. K výsledkom firmy prispeli vyššie ceny a rast dopytu po nápojoch so zníženým obsahom cukru.Čistý zisk najväčšieho výrobcu nealkoholických nápojov na svete dosiahol v 3. štvrťroku 1,88 miliardy USD (1,65 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 44 centov. V rovnakom období minulého roka to bolo 1,45 miliardy USD (33 centov/akcia). Medziročne to znamená rast o 29,6 %.Upravený zisk, teda bez započítania mimoriadnych položiek, dosiahol na akciu 58 centov. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 55 centov/akcia.Tržby dosiahli 8,25 miliardy USD. Medziročne tak klesli o 9 %, napriek tomu mierne prekonali očakávania ekonómov. Tí počítali s poklesom tržieb na 8,17 miliardy USD.Spoločnosti sa oplatili investície do nových produktov, ktorými reagovala na meniace sa chute zákazníkov. Tí v poslednom období preferujú zdravšie jedlá a nápoje, v prípade nápojov najmä tie so zníženým obsahom cukru. Práve vyšší dopyt po týchto nápojoch, ako aj prémiových vodách podporil zisk firmy.