Dánsko začalo výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16, „konkrétny dar Ukrajine“ ešte zváži

Krok na začatie výcviku

Prechod na lietadlá F-35A





Ukrajina už dlho žiada svojich západných spojencov o stíhačky, aby sa mohla brániť proti ruskej invázii. Krajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO) sa najprv zdráhali, no nedávno povolili výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16, zatiaľ sa však žiadna nezaviazala k poskytnutiu týchto strojov Kyjevu.





26.6.2023 (SITA.sk) - Dánska vláda v pondelok oznámila, že sa začal výcvik ukrajinských pilotov na. Zároveň uviedla, že vyradenie starnúcich amerických stíhačiek posunuli o dva roky a náhradné bojové lietadlá F-35 budú v prevádzke od roku 2025 a nie od roku 2027, ako sa pôvodne plánovalo.Úradujúci minister obrany Troels Lund Poulsen vyhlásil, že Dánsko „urobilo krok na začatie výcviku a ďalšieho vzdelávania ukrajinských pilotov“ a tiež zváži, či urobia „konkrétny dar Ukrajine“ v podobe stíhačiek F-16 a koľko by ich prípadne darovali.Ukrajinskí piloti musia absolvovať šesť až osem mesiacov výcviku, kým sa prípadné darovanie dánskych lietadiel F-16 stane realitou, povedal minister pre dánskeho vysielateľa DR. „To neznamená, že sa nemôžete rozhodnúť vopred. Ale (lietadlá F-16) budú v Dánsku až do roku 2024,“ dodal.Dánsko si objednalo 27 stíhačiek F-35A, ktoré nahradia viac ako 40 rokov staré F-16, z ktorých má Dánsko 30 v prevádzke. Prechod na lietadlá F-35A Joint Strike Fighter bude od konca roka 2023 do konca roka 2025.