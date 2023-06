Progresívne Slovensko predstavilo časť programu, zameria sa na rovnosť všetkých ľudí (video)

Ignorovanie práv LGBTI+ ľudí

Redefinícia znásilnenia i nové inštitúcie

Náboženská neutralita štátu

26.6.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo časť svojho programu zameranú na podporu rovnosti všetkých ľudí. Presadiť chcú zrovnoprávnenie všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, rodovú príslušnosť či sexuálnu orientáciu.Zasadzovať sa budú o prijatie inštitútu životného partnerstva pre všetky páry vrátane zabezpečenia právnej ochrany ich detí vo vzťahu k obidvom rodičom.„Budeme hľadať podporu pre rozšírenie manželstva pre všetky páry, čo považujeme za skutočné naplnenie princípu rovnosti po vzore väčšiny krajín Európskej únie . Dnes už 15 krajín z 27 má manželstvá pre všetkých, tou poslednou sa stalo minulý týždeň Estónsko ako prvé z pobaltských krajín,“ povedala dnes na tlačovej besede podpredsedníčka PS Lucia Plaváková Podotkla, že Slovensko 30 rokov úplne prehliada a ignoruje práva LGBTI+ ľudí. Predsudky a nenávisť voči týmto ľuďom vyústili pred časom až do vraždy dvoch mladých mužov na Zámockej ulici. Slovensko obsadilo v indexe rodovej rovnosti štvrté miesto od konca v rámci krajín Európskej únie.Progresívne Slovensko je tiež zástancom tranzície na princípe sebaurčenia. Transrodové osoby musia mať podľa hnutia možnosť zosúladiť si svoju rodovú identitu s úradnými záznamami. Zároveň budú žiadať ospravedlnenie sa štátu a odškodnenie za nútené sterilizácie, ktorým sú transrodoví ľudia na Slovensku vystavovaní.PS si kladie za cieľ aj redefiníciu znásilneniu založenú na absencii súhlasu, ale aj zavedenie nového prečinu sexuálneho obťažovania. Doplniť chcú vzťahovú a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu k dôvodom trestného činu hanobenia a rodovej identity ako osobitného motívu a trestného činu podnecovania.Progresívci budú tiež hľadať možnosti vytvorenie jednej ľudskoprávnej strechy, pod ktorú by spadali inštitúcie, ktoré poskytujú pomoc ľuďom v situácii zásahu do ich základných práv a slobôd.„Dnes je táto pomoc roztrieštená, máme verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisársku pre osoby so zdravotným znevýhodnením a Stredisko pre ľudské práva . Čo je klientsky, odborne a ekonomicky neefektívne,“ poukázala Plaváková.Hnutie chce presadiť prijatie Etického kódexu poslancov a poslankýň Národnej rady SR . Odôvodňuje to tým, že na pôde parlamentu sa často šíria nenávistné prejavy voči určitým skupinám obyvateľstva a tieto sa potom šíria do celej spoločnosti.Novelizovať chcú rokovací poriadok tak, aby bola za výroky podnecujúce nenávisť zavedená disciplinárna zodpovednosť s primeranými sankciami.Predstavené priority PS sa zameriavajú aj na náboženskú neutralitu štátu a odluku cirkvi od štátu. „Najlepším spôsobom, ako môže štát ochrániť náboženské slobody všetkých obyvateľov, je dôsledné uplatňovanie ústavného princípu nábožensky neutrálneho štátu vo všetkých oblastiach - vo verejnom vzdelávaní, legislatíve alebo vo výkonnej praxi verejných orgánov. Zavedieme preto moderný spôsob financovania cirkví cez špeciálny daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie zabezpečované jej členmi, členkami, sympatizantmi a sympatizantkami, nezávisle od štátu,” priblížila členka predsedníctva PS Zora Jaurová.