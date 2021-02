Dánsko zvažuje uvoľnenie opatrení, ale len ak sa budú ľudia dvakrát týždenne testovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Dánsko by mohlo opätovne otvoriť rozsiahle časti spoločnosti, ak sa budú obyvatelia dvakrát týždenne testovať. Uviedla to v stredu dánska vláda, keď informovala, že kúpila 10 miliónov kusov nového typu rýchlotestov na koronavírus Minister zdravotníctva Magnus Heunicke povedal, že krajina kúpila nové testy, pri ktorých sa sterový tampón zasúva iba niekoľko centimetrov do nosovej dutiny. Prvú zásielku 400-tisíc kusov rýchlotestov už dopravili do Dánska. Názov testov hneď nezverejnili. „Sú také dobré a presné ako tie," ktoré používame, konštatoval minister.V Dánsku tento mesiac obnovili vyučovanie mladších žiakov, a to v materských školách a základných školách po štvrtý ročník. V krajine totiž v uplynulých týždňoch nepretržite klesal počet nových nákaz ochorením COVID-19.Všetky obchody, okrem predajní potravín a lekární, sú však v Dánsku zatvorené. Na verejnosti sa môže stretnúť maximálne päť ľudí. Kaviarne a reštaurácie tiež zostávajú zatvorené, ale môžu predávať jedlá na odnos so sebou. Telocvične, verejné knižnice, kozmetické salóny a kaderníctva majú zostať zatvorené do 28. februára.