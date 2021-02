Niké Športovec mesiaca január nominoval na podporu talentovanú lyžiarku: Stane sa z Dominiky vďaka Fondu pre budúcnosť športu nová Petra Vlhová?

Najprv ju fascinovala rýchlosť, teraz víťazstvá na svahoch

Späť v hre

17.2.2021 (Webnoviny.sk) -Po roku sa na televízne obrazovky vrátila známa anketa s upraveným názvom Niké Športovec mesiaca. Odborná porota zložená zo športových novinárov a expertov udeľovala body športovcom, ktorí v januári dosiahli významné úspechy.Víťazkou sa stala lyžiarka Petra Vlhová, ktorá okrem exkluzívneho honoru získala možnosť vybrať si klub alebo športovca, ktorého finančne podporí hlavný partner ankety, spoločnosť Niké a to prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu . Jednou z tých, ktorých si zvolila je práve Dominika Maršáleková. Aj napriek hrozivému úrazu, ktorý utrpela v minulosti, na sebe pätnásťročná športovkyňa neustále pracuje, vďaka čomu sa jej črtá hviezdna budúcnosť.Keď sa Dominika, ktorá aktuálne trénuje v Taliansku dozvedela, že z Fondu pre budúcnosť športu získala podporu, aby si mohla plniť svoje športové sny, neskrývala úprimnú radosť.povedala mladá lyžiarka, je bola za podporu z Fondu veľmi vďačná.odkázala Dominika, ktorá zároveň pozitívne hodnotí Petrine tohtoročné výsledky.Dominiku k lyžovaniu priviedol starší bratranec so sesternicou. Mala vtedy štyri roky a postupne s nimi začala chodiť na tréningy, neskôr aj na súťaže. Netrvalo dlho a dostavili sa prvé významné úspechy, ktoré však vystriedala hrozivá udalosť.V ôsmich rokoch mala za sebou skvelú sezónu, počas ktorej vyhrala všetky preteky. Pred posledným však vyletela z trate a narazila do vyvráteného stromu. Dominika utrpela krvácanie do mozgu a mnohopočetné zlomeniny. Rehabilitácia trvala vyše polroka, pričom dievčina, ktorá len o vlások unikla smrti, sprvoti ani na lyžovanie nepomyslela. Radu jej vtedy dala aj samotná Petra Vlhová.spomína talentovaná lyžiarka.Aktuálne mladá lyžiarka trénuje v Taliansku, kde sa zároveň stala členkou tímu Kronplatz Racing Center. Jej trénerom je Sascha Sorio.komentuje situáciu Dominika, minuloročná víťazka medzinárodných pretekoch v Záhrebe.