Dánsky balík otvárajúci novú etapu pomoci Ukrajine má hodnotu takmer 800 miliónov eur, ide o najväčší príspevok krajiny 

Nová etapa pomoci

Spolupráca

12.9.2023 (SITA.sk) - Dánsko sa rozhodlo poskytnúť Ukrajine balík pomoci v hodnote takmer 800 miliónov eur, čo bude jeho najväčší príspevok od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na dánske ministerstvo obrany.Bude to dvanásty a zatiaľ najväčší balík dánskej pomoci pre Ukrajinu. Celkovú sumu 5,8 miliardy dánskych korún použijú vo viacerých tranžiach v rokoch 2023 - 2025.Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen uviedol, že tento balík otvára „novú etapu“ dánskej pomoci Ukrajine. Krajina už podľa neho dala väčšinu toho, čo mohla dať zo svojich zásob, priamo so zbraňami, takže v budúcnosti sa plánuje spolu s ostatnými spojencami zamerať na nákupy pre aktuálne potreby Ukrajiny.Minister obrany Troels Lund Poulsen však neprezradil, s ktorými krajinami plánujú spolupracovať na danákupoch.„Spolupracujeme s tými, ktorí majú tiež záujem podporiť Ukrajinu, a to všetko sa deje v ramsteinskom formáte, ktorého stretnutie je naplánované na budúci týždeň,“ citovala Poulsena dánska TV2.Ministri sa okrem toho zdržali spresnenia, ktoré zbrane bude možné za tieto peniaze nakúpiť.„Nemalo by to byť niečo, o čom sa ruská strana môže jednoducho dočítať v medzinárodných médiách,“ poznamenal minister obrany.