Sme rodina žiada vládu o zastavenie zonácie národných parkov, ide údajne o protiústavné konanie (video)

12.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie Sme rodina vyzýva Vládu SR, aby stiahla zo stredajšieho rokovania tri body, ktoré sa týkajú zonácie. Podľa nej nie sú v súlade s Ústavou SR. Ide konkrétne o vyhlásenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, vyhlásenie zonácie Národného parku Slovenský Kras a chráneného areálu Stolica.Podľa predsedu hnutia Borisa Kollára tieto body nemajú súhlas vlastníkov, poľnohospodárov ani Združenia miest a obcí Slovenska . Okrem toho bol podľa jeho slov porušený celý proces prípravy a tiež Smernica rady o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a druhov.Materiál v danej podobe podľa Kollára nemal byť predložený na rokovanie vlády.„Poškodené budú práva vlastníkov, zničený majetok, hodnota majetku, ľudia prídu o možnosť podnikať, chovať, pásť a ťažiť na daných územiach, prídu o finančné zdroje ľudia, ale aj obce,“ povedal.Predseda hnutia v tejto súvislosti hovorí aj o obrovskom vplyve na rozpočet.„Ak sa to schváli, tak nebudeme mať inú možnosť, len vyzbierať 30 podpisov a obrátiť sa na Ústavný súd SR kvôli protiústavnosti týchto troch nariadení,“ skonštatoval.Zásadný problém v týchto bodoch vidí hnutie v absencii rokovania s vlastníkmi. Základ ochrany prírody by mal byť podľa neho založený práve na vlastníctve. Tvrdí tiež, že neboli zakomponované základné práva, ktoré sú garantované Ústavou SR.„Ide sa schváliť, aby bola Devínska Kobyla v 5. stupni ochrany s voľným pohybom osôb, je to úkaz, ktorý v našej legislatíve nemá obdoby. Prvýkrát mení nariadenie vlády zákon, pretože v najvyššom stupni ochrany majú byť prirodzené biotopy, nie ľuďmi vysadené stromy a kvety,“ poznamenal predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta Zároveň kritizoval aj bod týkajúci sa Stolice.„S vtedajším štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Michalom Kičom sme sa dohodli, že bude vyňatá a zrazu po niekoľkých mesiacoch sa Stolica zaradí do najvyššieho stupňa ochrany,“ dodal.Hnutie Sme rodina podľa Karahutu chce, aby boli spomínané body stiahnuté a prenechané budúcej vláde.Strana Demokrati , naopak, verí, že vláda vyhlásenie nových chránených území schváli. Tvrdenia hnutia Sme rodina pritom označila za klamstvá, podľa nej mu nejde o ochranu ľudí a vidieku.„Naopak, potichu presadzujú výstavbu v národných parkoch, o čom svedčia pripomienky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, vedeného nominantom práve tohto hnutia, k zonácii Veľkej Fatry. V nich presadzuje takzvané rozvojové územia, za čím sa skrýva výstavba po vzore Demänovskej doliny,“ napísala strana v reakcii na vyjadrenie hnutia.To chce podľa nej zachovať excesívnu ťažbu v najcennejších územiach Slovenska. Poznamenala, že zonácia Národného parku Slovenský kras nezavádza bezzásahový režim ani na jednom metri pôdy vo vlastníctve súkromných osôb.Bývalý štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a expert Demokratov pre životné prostredie poznamenal, že avizované podanie na ústavný súd bude zjavne neúspešné.„Ústavný súd už dávnejšie preveroval súlad obmedzení ochrany prírody s Ústavou SR a jasne ich odobril,“ dodal.Demokrati považujú za takzvané prerazenie dna dehonestáciu signatárov a ľudí priamo žijúcich v regióne, ktorí prijatie zonácie verejne podporili.„Rovnakými princípmi, ktoré dnes kritizujú, sa riadilo aj nariadenia vlády k zonácii Muránskej planiny či Prírodnej rezervácii Vydrica, ktoré podporili všetci nominanti Sme rodina na vláde,“ poznamenala strana na margo vyjadrení hnutia Sme rodina.