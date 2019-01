Dánsky minister vyzval na sankcie EÚ voči Rusku za Kerčský prieliv

Na archívnej snímke Anders Samuelsen. Foto: Wikipedia Raul Mee Foto: Wikipedia Raul Mee

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 29. januára (TASR) - Dánsky minister zahraničných vecí Anders Samuelsen vyzval v utorok na zavedenie spoločných sankcií celej Európskej únie voči Rusku za patovú situáciu s Ukrajinou v Azovskom mori. Informovala o tom agentúra Reuters.Samuelsen sa v utorok a stredu stretne s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Pavlom Klimkinom a navštívi mesto Mariupol na pobreží Azovského mora, uviedol dánsky rezort diplomacie vo vyhlásení.napísal Samuelsen vo vyhlásení.EÚ odovzdá Rusku demarš - oficiálnu protestnú diplomatickú nótu - už tento týždeň z dôvodu, že Moskva od novembrového incidentu stále zadržiava 24 zajatých ukrajinských námorníkov. Reutersu to minulý týždeň povedali diplomatické zdroje.Tento týždeň vo štvrtok sa stretnú európski ministri zahraničných vecí a budú diskutovať o Ukrajine i ďalších záležitostiach.Incident v Kerčskom prielive, medzi Čiernym a Azovským morom, sa odohral 25. novembra 2018 a opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od anexie polostrova Krym Ruskom v roku 2014.Rusko po tomto konflikte zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila týchto Ukrajincov z protizákonného prekročenia hranice.Rozhodnutím súdov v krymských mestách Simferopol a Kerč bola následne na zajatých Ukrajincov uvalená väzba, ktorý Lefortovský okresný súd v Moskve v polovici januára predĺžil do 24. apríla a pre troch vtedy ešte hospitalizovaných námorníkov do 26. apríla.Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) vyzvalo minulý štvrtok Ruskú federáciu, aby zadržaným ukrajinským námorníkom poskytla pomoc v súlade s medzinárodným humanitárnym právom, najmä so Ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Regionálny parlament na Kryme túto žiadosť v piatok odmietol.