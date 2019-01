Strediská na západnom aj strednom Slovensku hlásia viac snehu

Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Lyžiarske podmienky

Nízke Tatry



Čachovo - Selce 65 - 80 cm veľmi dobré



Donovaly 70 -100 cm veľmi dobré



Chopok juh 30 -100 cm veľmi dobré



Chopok sever 40 - 80 cm dobré



Krpáčovo 50 - 70 cm veľmi dobré



Mýto pod Ďumbierom 100 -110 cm veľmi dobré



Závažná Poruba 60 - 80 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 30 - 70 cm veľmi dobré



Polomka - Bučník 60 - 70 cm veľmi dobré



Telgárt 70 - 80 cm veľmi dobré



Tále 60 - 70 cm veľmi dobré



Čertovica 60 - 90 cm veľmi dobré



Čierny Balog 20 - 30 cm veľmi dobré



Liptovská Teplička 60 - 70 cm veľmi dobré



Šachtičky 15 -100 cm veľmi dobré



Vyšná Boca 50 - 70 cm veľmi dobré

Vysoké Tatry



Dolný Smokovec - Pod Lesom 40 - 50 cm veľmi dobré



Kubašok - Sp. Bystré 40 - 50 cm veľmi dobré



Podbanské 50 - 80 cm veľmi dobré



Tatrasvit - Lopušná dolina 60 - 80 cm veľmi dobré



Svit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobré



Snowpark Lučivná 60 - 80 cm veľmi dobré



Štrbské Pleso 70 - 90 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 60 - 70 cm veľmi dobré



Starý Smokovec 40 cm veľmi dobré

Západné Tatry



Roháče - Spálená 120 - 150 cm veľmi dobré



Žiar - Dolinky 80 - 100 cm veľmi dobré



Zuberec - Janovky 120 cm veľmi dobré



Belianske Tatry/ Ždiar



Bachledka Ski and Sun 100 - 150 cm veľmi dobré



Bachledova Deny 60 - 90 cm veľmi dobré



Monkova dolina - Ždiar 120 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 80 - 100 cm veľmi dobré



Strachan - Ždiar 110 - 130 cm veľmi dobré

Veľká a Malá Fatra



Jasenská dolina 70 - 90 cm veľmi dobré



Vrátna - Chleb 70 -220 cm veľmi dobré



Vrátna - Paseky 60 -100 cm veľmi dobré



Vrátna - Poludňový Grúň 50 -100 cm veľmi dobré



Malinô Brdo 90 -120 cm veľmi dobré



winter park Martinky 120 cm veľmi dobré



Snowland - Valčianska dolina 100 cm veľmi dobré



Fačkovské sedlo 70 - 80 cm veľmi dobré



Malá Lučivná - spodok 30 - 60 cm veľmi dobré

Stredné Slovensko



Čičmany 50 - 90 cm veľmi dobré



Krahule 80 cm veľmi dobré



Králiky 65 - 95 cm veľmi dobré



Skalka arena 120 -140 cm veľmi dobré



Skicentrum Tajov 15 - 20 cm veľmi dobré



Salamandra Resort 70 - 80 cm veľmi dobré



Kokava - línia 55 - 65 cm veľmi dobré



Vyšná Slaná 40 cm veľmi dobré



Košútka - Hriňová 40 cm veľmi dobré



Ski Royal Látky 20 - 30 cm veľmi dobré



Ski Zbojská 25 - 40 cm veľmi dobré



Drozdovo 30 - 50 cm veľmi dobré

Západné Slovensko/Javorníky



Bezovec 10 - 45 cm veľmi dobré



Pezinská Baba 20 - 50 cm dobré



Zochova chata 20 - 50 cm dobré



Stará Myjava 70 - 95 cm veľmi dobré



Čertov - Lazy pod Makytou 50 - 70 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky 60 -100 cm veľmi dobré



Kohútka 70 - 90 cm veľmi dobré



Makov 60 - 80 cm veľmi dobré



Ráztoka - Horná Maríková 60 - 70 cm veľmi dobré



Orava a Kysuce



Snowparadise Veľká Rača 110 -145 cm veľmi dobré



Športcentrum Oščadnica 100 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 120 -180 cm veľmi dobré



Krušetnica 70 -100 cm veľmi dobré



Kubínska hoľa 90 -120 cm veľmi dobré



Brezovica 120 -140 cm veľmi dobré



Zábava-Hruštín 100 -120 cm veľmi dobré



Nižná Uhliská 80 cm veľmi dobré



Vitanová 85 - 100 cm veľmi dobré



Oravský Podzámok 55 cm veľmi dobré



Východné Slovensko



Vyšné Ružbachy 85 -100 cm veľmi dobré



Litmanová 90 cm veľmi dobré



Levočská dolina 40 - 60 cm veľmi dobré



Jahodná 50 - 80 cm veľmi dobré



Poráč-Brodok 30 cm veľmi dobré



Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobré



Gugel - Mlynky 50 - 70 cm veľmi dobré



Vernár-Studničky 40 - 60 cm veľmi dobré



Nižná Polianka 40 - 60 cm veľmi dobré



Drienica 30 - 40 cm veľmi dobré



Fričkovce 15 - 35 cm veľmi dobré



Ski Lysá 15 - 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská

Rakúsko



Göstling – Hochkar 360 - 420 cm veľmi dobré



Hinterstoder 80 - 260 cm veľmi dobré



Hintertux 110 - 390 cm veľmi dobré



Höchfuegen 160 – 220 cm veľmi dobré



Ischgl 80 – 160 cm veľmi dobré



Kaunertal 0 - 515 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 95 – 140 cm dobré



Kitzsteinhorn - Maiskogel 100 - 350 cm dobré



Obergurgl - Hochgurgl 150 – 295 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 40 - 460 cm dobré



Serfaus - Fiss - Ladis 95 - 185 cm veľmi dobré



Soelden 50 - 415 cm dobré



Stuhleck 40 - 130 cm veľmi dobré



St. Anton am Arlberg 95 - 335 cm dobré



Stubai 80 – 380 cm veľmi dobré



Zell am See – Kaprun 100 – 350 cm dobré

Švajčiarsko



Davos Klosters 100 - 220 cm dobré



Matterhorn Ski Paradise 15 - 180 cm dobré



Saas-Fee 30 - 205 cm dobré



Verbier 95 - 215 cm dobré

Taliansko



Adamello – Tonale 150 - 230 cm veľmi dobré



Bormio 40 - 120 cm dobré



Livigno 60 - 175 cm dobré



Three Peaks Dolomites 20 - 55 cm dobré



Sestriere - Via Lattea 30 - 50 cm dobré

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Po snežení v pondelok 28. januára hlásia viaceré strediská na západnom aj strednom Slovensku zvýšenie snehovej vrstvy – po utlačení o 5 až 15 cm. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré.Minimálna výška snehu na zjazdovkách dosahuje zväčša od 30 do 70 cm, v horných hodnotách od 50 do 90 cm, 30 percent lokalít hlási do metra snehu alebo viac. Vleky a lanovky premávajú v zhruba 85 lyžiarskych areáloch. Čierny Balog, Zbojská, Podjavorník, Horný Vadičov a Fričkovce sú tento týždeň otvorené od piatka do nedele, Kálnica od stredy. V Polomke je v utorok kvôli lyžiarskym pretekom obmedzená prevádzka vlekov len do 12.00 hod.Na alpských zjazdovkách sú dobré až veľmi dobré podmienky pre zimné športy. Teploty sú stále pod nulou, aj keď miernejšie ako tomu bolo minulý týždeň. V najbližších dvoch dňoch sa výrazné zrážky neočakávajú, intenzívnejšie sneženie aj silný vietor má prísť do alpského regiónu v piatok. Severozápadne od talianskeho Trenta hlási Pinzolo a Marilleva do 35 cm snehu, Madonna di Campiglio do 70 cm, Adamello Tonale a Val di Sole do 230 cm.