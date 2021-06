Dánsky parlament prijal zákon namierený proti žiadateľom o azyl, kritici hovoria o nezodpovednosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zákonodarcovia v Dánsku prijali zákon, podľa ktorého budú môcť posielať žiadateľov o azyl v tejto krajine do ich domovských štátov, aby v nich posúdili prípady týchto osôb. Informoval o tom portál euronews.com.Tento právny predpis je najnovším protiimigračným opatrením, ktorý má odradiť migrantov od vstupu do Dánska. Generálna tajomníčka dánskej rady pre utečencov Charlotte Slenteová s novým zákonom nesúhlasí.„Opakovane sme vyzývali poslancov dánskeho parlamentu, aby tento zákon zamietli. Myšlienka externalizovať zodpovednosť za vybavovanie žiadostí o azyl je nezodpovedná a chýba jej solidarita,“ vyhlásila.Spomenutú legislatívu odsúdila aj organizácia Amnesty International , podľa ktorej predstavuje „hanebné vzdanie sa zodpovednosti v podaní dánskych politikov“.„Dánsko, bohatá krajina, by nemalo opúšťať svoje neodňateľné medzinárodné záväzky voči ľuďom hľadajúcim bezpečnosť,“ uviedla Amnesty International.