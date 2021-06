Británia vyradila Portugalsko zo zoznamu bezpečných krajín pre obavy z nových kmeňov koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia vyradila Portugalsko zo svojho zeleného zoznamu bezpečných krajín. Pre tisíce Britov nachádzajúcich sa v juhoeurópskej krajine to po návrate do vlasti znamená hrozbu nástupu do povinnej desaťdňovej karantény.Minister dopravy Grant Shapps vo štvrtok uviedol, že k „ťažkému rozhodnutiu“ viedli rastúce počty prípadov nákazy koronavírusom v Portugalsku a obavy z nových kmeňov vírusu, ktoré by mohli byť odolné voči vakcínam. Opatrenie nadobudne účinnosť budúci týždeň v utorok o 4:00 SEČ.Portugalsko patrí medzi najobľúbenejšie ciele britských turistov. Krajina je zároveň jedinou veľkou turistickou destináciou, ktorú Londýn minulý mesiac zaradil na svoj zelený zoznam. Pre Britov to znamená, že ju môžu navštíviť bez nutnosti karantény po návrate domov.