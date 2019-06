Dánsky premiér odstupuje po prehratých voľbách

Na archívnej snímke dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 6. júna (TASR) - Dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen priznal porážku v stredajších parlamentných voľbách a oznámil, že vo štvrtok odstúpi z funkcie. Informovala o tom agentúra AP.Podľa predbežných výsledkov sa po štyroch rokoch v opozícii v Dánsku pravdepodobne opäť dostane k moci blok stredoľavých strán vedený Sociálnymi demokratmi.Rasmussenova Liberálna strana získala vo voľbách 23,4 percenta hlasov, čím si oproti predošlým voľbám polepšila. Jej koaličný partner, pravicovo-populistická Dánska ľudová strana (DF), však zaznamenala výrazné straty. To znamená, že súčasná koalícia by už v 179-člennom parlamente nemala väčšinu.Tesnú väčšinu kresiel naopak získal ľavicový blok vedený Sociálnymi demokratmi. Ich líderka Mette Frederiksenová v reakcii na predbežné výsledky volieb vyhlásila, že dánski voliči rozhodli o novej vláde a novom smerovaní krajiny. Novú vládu bude zrejme zostavovať práve Frederiksenová.povedal Rasmussen členom svojej strany.Premiér uviedol, že vo štvrtok podá demisiu do rúk kráľovnej Margaréty II., avšak bude pokračovať vo funkcii ako dočasný premiér až do vymenovania novej vlády. Zároveň dodal, že je pripravený vstúpiť do novej centristickej vlády za účasti Sociálnych demokratov.