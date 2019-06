Historik k vylodeniu v Normandii: Spojením síl dobra sa dá poraziť zlo

Na archívnej snímke z júna 1944 americké vojenské posily sa brodia vodou cestou z lode na pobrežie niekoľko dní po tzv. "dni D", keď sa spojenecké vojská počas 2. svetovej vojny vylodili v Normandii v nacistami okupovanom Francúzsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júna (TASR) - Je potrebné si pripomínať, že spojením síl dobra sa dá poraziť zlo. Bez poznania minulosti sa však nevyvarujeme chýb, ktoré urobili naši predkovia. V súvislosti s oslavami 75. výročia vylodenia v Normandii to pre TASR povedal historik a zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.povedal. Vylodenie spojencov v Normandii podľa jeho slov významným spôsobom ovplyvnilo nielen priebeh, ale aj výsledky druhej svetovej vojny.skonštatoval s tým, že si vyžiadala množstvoV tejto súvislosti je podľa neho podstatné si neustále pripomínať, kto svetdo nezmyselného vojnového besnenia a pod akou ideológiou sa páchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. "Bez poznania minulosti sa nevyvarujeme chýb, ktoré urobili naši predkovia, a zopakujeme ich znova," dodal.Historik zo Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik v tejto súvislosti doplnil, že význam operácie Overlord spočíval predovšetkým v otvorení druhého frontu v Európe.vysvetlil.Vylodenie v Normandii tak podľa jeho slov výrazne skrátilo vojnu. Poznamenal, že nacisti nemali dosť času a kapacít na vývoj a hromadné nasadenie nových moderných zbraní ako V-1, V-2 či nových prúdových stíhačiek Messerschmitt Me 262 a ďalších zbraní.Význam operácie však vidí aj v tom, že spojenecká invázia zabránila Červenej armáde postúpiť ďalej na západ a rozšíriť svoj vplyv do ďalších európskych krajín.Na normandských plážach sa 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D - vylodilo približne 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas tejto operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa jej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.