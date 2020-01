Dánsky vynálezca sediaci za vraždu švédskej novinárky sa na diaľku oženil s ruskou umelkyňou

Sobáš na diaľku

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Dánsky vynálezca Peter Madsen, ktorý si odpykáva doživotný trest za vraždu švédskej novinárky na svojej vlastnoručne vyrobenej jachte, sa na diaľku oženil s ruskou umelkyňou Jenny Curpen.Tá tvrdí, že nejde o súčasť žiadneho jej umeleckého projektu, ale Madsena naozaj miluje, pričom o ňom hovorí ako o "najnádhernejšej, najempatickejšej a najoddanejšej osobe". Zároveň jedným dychom priznáva - na rozdiel od samotného Madsena - že jej manžel vykonal "príšerný zločin".Sobáš prebehol na diaľku už 19. decembra, ako zistila britská BBC z facebookového profilu Rusky. Na fotografiách sa tvári zamračene a v príspevkoch nahnevane obhajuje svoje rozhodnutie vziať si Madsena, ktoré viacerí diskutéri ostro odsudzujú.Sobáš v piatok potvrdil aj Madsen. "Nebudem mať prístup na internet, takže nebudem môcť dostávať vaše správy a reagovať na ne. Ak máte aj tak potrebu komunikovať, neváhajte kontaktovať cez Facebook Jenny Curpen," napísal ešte dánsky vrah na svojom facebookovom profile.Curpen ušla pred niekoľkými rokmi z Ruska so svojím priateľom Alexejom Devjatkinom, s ktorým momentálne žije vo fínskom meste Salo, kde spoločne vychovávajú svojich dvoch synov. V Rusku boli obaja súčasťou protiputinovskej opozície. Nie však prodemokratickej - Curpen a Devjatkin boli poprednými členmi komunistického a ultranacionalistického hnutia Národní boľševici."Môj manžel sa dopustil príšerného zločinu, a za ten dostal trest. Ale to, že ho poznám osobne, mi dáva exkluzívne právo povedať, že som šťastná, že som s najnádhernejšou, najbystrejšou, najtalentovanejšou, najoddanejšou a najempatickejšou osobou a mužom, akého som kedy stretla. Môj muž je jednou z obetí svojho zločinu, a trestom je preňho už to, že zostáva nažive," napísala Ruska.Ženu, ktorá pôsobila v minulosti ako novinárka, a až neskôr sa označila za umelkyňu, myšlienka vzťahu so zločincom v každom prípade fascinuje. "Podporovať vinného, nazývať ho priateľom, tým rozbíjame ´normálnosť´ na kúsky, diverzifikujeme symbolické hlavné mesto kultúry a oddávame sa kultúrnemu terorizmu, ktorý je v podstate jedinou naozajstnou formou nenásilného odporu," mieni Curpen.Podľa rozsudku z roku 2018, Madsen v auguste 2017 na svojej jachte umučil a zavraždil švédsku novinárku Kim Wallovú, následne jej telo rozrezal a v plastových vreciach nahádzal do mora.Po tom, čo more vyplavilo na breh jej bezhlavé telo, potápači našli aj ďalšie časti zabalené v sáčkoch. Madsen na súde tvrdil, že Wallová zomrela vo vnútri ponorky v auguste 2017 náhodou, priznal sa len k tomu, že časti jej tela hodil do mora.Dánsky spravodajský portál BT už v auguste 2018 informoval, že Madsen sa snaží zo svojej cely nadviazať písomné styky s viacerými ženami. Neskôr BT referoval, že Madsen si pravidelne dopisuje s troma svojimi obdivovateľkami.