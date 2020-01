Obchádzková trasa nakoniec pôjde cez mesto Vysoké Tatry, primátor zvažuje podnet na prokuratúru

Napriek protestu Tatrancov povedie obchádzková trasa pre problematický most v Kežmarku cez Vysoké Tatry. Na rozdiel od pôvodného plánu ju však budú môcť využívať len vozidlá dopravnej obsluhy, teda zásobovacie autá, nie tranzitná doprava. Vyplynulo to z pondelkového zasadnutia krízového štábu v Prešove, o záveroch ktorého v utorok informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.

Dopravné obmedzenia od 20. januára

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš chce podať podnet na prokuratúru, určenie dopravného značenia je podľa jeho slov neprávoplatné a v rozpore so zákonom o pozemných komunikáciách, podľa ktorého sa dočasné dopravné značenie ustanovuje po odsúhlasení príslušnou obcou. „V tomto prípade sa tak nestalo, rozhodlo sa o nás bez nás,“ uviedol pre agentúru SITA po pondelkovom zasadnutí krízového štábu.

Podľa Slovenskej správy ciest bude nakoniec nákladná a tranzitná doprava nad 18 ton zo smeru od Starej Ľubovne a okolia odklonená v smere na Prešov cez Sabinov.

„Obchádzková trasa pre smer od Popradu a z Kežmarku a okolia vedená po cestách I. a II. triedy, a to Kežmarok – Spišská Belá – T. Kotlina (cesta I/66) – Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (cesta II/537) – Poprad (II/534) bude určená len pre vozidlá dopravnej obsluhy a so zákazom vjazdu nákladných vozidiel a tranzitu. Dôrazne žiadame vodičov o dodržiavanie stanovených trás,“ uviedla v utorok Karelová s tým, že trasy začnú platiť v pondelok 20. januára od 10:00. Dopravné obmedzenie bude platné do ukončenia výstavby provizórneho premostenia cez rieku Poprad v Kežmarku, teda zrejme do konca marca 2020.

Doprava je preťažená aj bez kamiónov

Primátor mesta Vysoké Tatry tvrdí, že mesto predložilo návrhy ďalších obchádzkových tras, ako napríklad cez bývalý vojenský výcvikový priestor v obci Ľubica (okres Kežmarok), tento návrh však podporu nedostal.

„Zásadne som nesúhlasil s tým, aby akákoľvek kamiónová doprava prechádzala cez Vysoké Tatry. Sme striktne proti a nesúhlasíme, pretože je to národný park, kúpeľné mesto, máme tu zlý technický stav, nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku občanov a návštevníkov Vysokých Tatier. Použijeme všetky právne dostupné prostriedky na to, aby sme odvrátili akýkoľvek presun ťažkých kamiónov, ale aj tých menej ťažkých s prívesmi,“ dodal Mokoš a poukázal na nevhodné podmienky i cesty pre presun takýchto vozidiel Tatrami.

Doprava je podľa jeho slov preťažená aj bez kamiónov, a to vďaka návštevnosti tejto turistickej destinácie. Navyše, trasovanie prichádza podľa jeho slov v najhoršom období, keď Tatry očakávajú zvýšenú návštevnosti spojenú s jarnými prázdninami Poliakov a následne domácich.

Kompromisné, ale nie trvalé riešenie

Kežmarský primátor Ján Ferenčák hovorí v tomto prípade o kompromisnom riešení, no nie trvalom. „Budem spokojný vtedy, keď bude vybudovaný nový most, ktorý nebude vytvárať žiadne obmedzenia na ceste. Je potrebné si uvedomiť, že my tu chceme žiť, spoločnosti tu musia fungovať, nemôžu zatvoriť svoje brány, toto je to, čo nás živí,“ poznamenal na margo rozhodnutia po zasadnutí krízového štábu pre SITA. Definitívnym riešením bude podľa neho až rekonštrukcia poškodeného mosta či postavenie nového.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja považuje rozhodnutie prijaté v rámci zasadnutia krízového štábu za racionálnejšie a lepšie riešenie, ako bolo prijaté v závere uplynulého roka.

Pri návrhu pôvodných obchádzkových trás na svojich cestách upozorňovala na rizikové miesta, ale hlavne na fakt, že jej regionálne cesty v tejto oblasti nie sú pripravené na avizovaný nápor kamiónovej dopravy. Hlavným dôvodom sú nedostatočne zabezpečené mostné objekty a múry v súbehu so železničnou traťou.

„Hrozilo by neúmerné zahustenie dopravy, a tým i vážne poškodenie existujúcich cestných úsekov, ktoré navyše aktuálne rekonštruujeme,“ uvádza sa ďalej v stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová. Správa a údržba ciest PSK tak nové rozhodnutie akceptuje.

„Pre nás to znamená asistenciu pri osadení dodatkových dopravných tabúľ označujúcich výnimku zo zákazu prejazdu nákladných vozidiel. Váhové obmedzenie nákladných vozidiel vyplynie z návrhu dočasného dopravného značenia, jeho určenia a po ďalších usmerneniach krízového štábu,“ doplnila Jeleňová.

Tatranci spisujú petíciu

Proti prejazdu kamiónov národným parkom a mestom Vysoké Tatry sa v uplynulých dňoch postavili Tatranci, ktorí spisujú petíciu. Od štvrtka 9. decembra ju podpísalo viac ako 1 100 ľudí. Nesúhlasila s tým rovnako Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá ju ani neodporúčala.

„’Obdivujem‘ kompetentných, že takto rozhodli, a verím, že v prípade havárie či ekologickej katastrofy sa to nebude riešiť z daní poplatníkov, ale snáď to bude zosobnené konkrétnej osobe. Ten, kto takto rozhodne a podpíše to, musí prevziať zodpovednosť,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko.

Mimoriadna situácia pre zlý stav mosta v Kežmarku platí od polovice decembra v meste a od konca decembra aj v celom Prešovskom kraji. Dôvodom je kritická situácia plynulosti cestnej premávky, ktorú zapríčinil spomínaný stav mosta cez rieku Poprad na ceste I. triedy 66.

Slovenská správa ciest (SSC), ktorá je jeho správcom, na ňom obmedzila dopravu pre vozidlá nad 5 ton. S rekonštrukciou či prestavbou mosta sa zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici roka 2020.