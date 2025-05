DANUBE MUSIC DAYS FESTIVAL 2025 - Nový mestský festival

Počas dvoch dní 27. a 28. júna 2025 sa na dvoch stageoch predstaví cez dvadsať účinkujúcich – živé kapely aj producenti v elektronických žánroch chillout, downtempo, indie music, triphop, hiphop, deep house, techno atď. Príďte otvoriť leto s Booka Shade, Kraak and Smaak DJ set, Jazzanova DJ set, Lou Rhodes (Lamb) s projektom Kiiōtō, Gold Panda, Lewis Fautzi, Autumnist & Ninou Kohout atď. K tomu bude pripravený sprievodný program v podobe zaujímavých diskusií, cestovateľkých premietaní, kvalitné gastro – to všetko v nádhernom lesnom prostredí pri Dunaji.

Bratislava bude mať po rokoch opäť mestský hudobný festival. Status hlavného mesta, blízkosť k susedným metropolám aj atraktívna lokalita pri Dunaji, mu dávajú veľké šance, aby zaujal domáce aj zahraničné publikum. Hlavnou myšlienkou festivalu je ponúknuť kombináciu rozvinutej infraštruktúry s prírodnou oázou. Danube Music Days je nový mestský festival, ktorý sa uskutoční 27. a 28. júna na petržalskej hrádzi v YUZU House.

Počas dvoch dní čaká na návštevníkov cez dvadsať účinkujúcich žánrovo sa pohybujúcich v oblasti elektronickej hudby, indie music, ambientu, downtempa, deep housu, triphopu či techno music. Svojim zameraním chce osloviť nielen publikum z Bratislavy a okolia, ale aj z celého Slovenska, ako aj Rakúska, Česka, Maďarska. Povodie Dunaja priam láka na podobný typ festivalu.

Je to neuveriteľné, ale po viac ako dvadsať rokov existencie, príde vôbec po prvýkrát do Bratislavy legendárne nemecké duo Booka Shade, ktoré tvorí Walter Merziger a Arno Kammermeier. Svojím live actom, v ktorom miešajú prvky tech-housu, house music, minimal music, roztancujú publikum na Danube Music Days 2025. S hudbou začali v deväťdesiatych rokoch a veľmi rýchlo prenikli nielen medzi komunitu elektronických fanúšikov, ale aj do mainstreamu. Nie náhodou sa umiestnili do všemožných rebríčkov definujúcich elektronickú hudbu ako DJ Mag´s Top 100 DJ List. Legendárny britský DJ a moderátor Pete Tong ich uviedol do siene slávy BBC.

So živou kapelou minulý rok zaplnili MMC, teraz jeden zo zakladateľov Kraak & Smaak, Wim Plug, prevedie svoje DJské schopnosti na festivale Danube Music Days. Spolu s Oscarom de Jongom a Markom Kneppersom tvorí trio producentov, ktorí sa preslávili prepojením tanečných beatov so živou funky hudbou. Šesť albumov (ten siedmy sa práve pripravuje) a množstvo remixov pre hviezdy ako Jamiroquai, Solomun, Royksopp, im pomohli vytvoriť veľkú základňu fanúšikov po celom svete. Wim Plug je vyhľadávaný aj ako samostatný DJ, keďže jeho sety kombinujú kvalitnú dramaturgiu, precízny aj prekvapujúci mix a nezameniteľný Kraak & Smaak groove.

Chilloutový charakter programu obohatí aj Alex Barck z kultového nemeckého kolektívu Jazzanova, ktorý je známy svojim vkusným prepojením nu-jazzu, broken beatu, downtempa, deep housu a soulových vplyvov. Pod Jazzanova DJ set zastúpi celú kapelu v dvojhodinovom sete, ktorý prinesie pulzujúci výber z ich rozsiahlej tvorby aj hudby, ktorá Alexa inšpiruje. Alex Barck je rešpektovanou osobnosťou berlínskej elektronickej scény – ako spoluzakladateľ labelu Sonar Kollektiv a dlhoročný selektor s citom pre groove pravidelne vystupuje po celom svete. rytmickom aj emocionálnom pulze noci.

Jedným z väčších úspechov Gold Panda bolo prekonať a transcendovať žánre, do ktorých bol často zaradený, ako napríklad "chill wave, dubstep, post-dubstep." Jeho debutový album Lucky Shiner z roku 2010 si získalo medzinárodné uznanie. Ako sám hovorí, vždy sa snažil vyhnúť tomu, aby jeho hudba bola datovaná trendovými zvukmi, ktoré môžu rýchlo zastarať. Jeho posledné album The Work je výsledkom jeho dlhoročnej tvorby a hudobného vývoja, ktorý nie je len reflexiou posledných piatich rokov, ale skôr výsledkom toho, čo ako Gold Panda vytváral.

Tvrdších priaznivcov poteší portugalský dídžej Lewis Fautzi s Nadväzuje na kvalitu, ktorú v portugalskej scéne Branko. Fautzi si vybudol rešpekt a postavenie nielen v domácej, ale aj v zahraničnej undergroundovej techno scéne svojou temnou, hypnotickou a futuristickou produkciou. Jeho tvorba bola vydaná na prestížnych labeloch ako Soma Records, Figure (label Len Fakiho) či PoleGroup, pričom jeho debutový album The Gare Album (2014) mu priniesol medzinárodnú pozornosť. Založil vlastné vydavateľstvo Faut Section, kde podporuje mladé talenty a prezentuje svoju víziu kvalitného techna. Zahral v Berghaine aj v elektrárni na festivale Inota.

Kiiōtō, debutový album As Dust We Rise, vznikol z nečakanej spolupráce Lou Rhodes, speváčky a skladateľky nominovanej na Mercury Prize a zakladajúcej členky Lamb, a multi-platinového skladateľa a klávesistu Rohana Heatha. As Dust We Rise prináša ducha neustáleho objavovania a skúmania, pričom vychádza z ich spoločných koreňov v hudobnej scéne Manchestru z 90. rokov, hoci sa stretli iba dvakrát. Album sa vyznačuje harmóniou medzi Heathovým klavírom a Louiným elegickým hlasom.

Meditatívny charakter bude mať aj vystúpenie známeho rakúskeho perkusionistu a priekopníka hry na hadpan Manu Delaga, ktorý spolupracoval s takými menami ako Björk, Anoushka Shankar či The Cinematic Orchestra. Vystupoval na najprestížnejších pódiách sveta a jeho tvorba prepája elektroniku, akustickú hudbu a environmentálne posolstvá. V projekte Parasol Peak spojil hudbu s horolezectvom, a počas ReCycling Tour absolvoval koncertné turné na bicykli. Na festivale predstaví svoj najnovší projekt Snow from Yesterday, vytvorený v spolupráci s vokálnym triom Mad About Lemon.

Autumnist sa vymykajú všetkému, čo môžete počuť zo slovenskej tvorby. Šesťčlenná zostava okolo zakladateľa Vlada Ďurajku a Miša Turzíka (ich vydavateľ z Deadred Records) v žánrových presahoch (downtempo, triphop, breakbeat), čo ponúka súčasná elektronická hudbas s odkazmi do minulosti. Práca na organickom zvuku a kompaktnom prejave. Ako jedna z mála našich kapiel zarezonovala aj v zahraničí (Eurosonic Noordeslag, SXSW, Sziget, Pohoda, Colours of Ostrava) a dotvorili atmosféru na koncertoch Cinematic Orchestra, Mouse on Mars či Coldcut. S kapelou spolupracuje dcéra Nina Kohout, ktorá sa k nim pripojí aj na festivale.

Ako to vyzerá, keď školená klaviristka – Kristína Smetanová začne robiť elektropop – výsledok Kriss Krim. Energické a hĺbavé skladby jej hlas aj aranžérske schopnosti, ktoré využíva aj pri hraní v kapele Quatro Emocionem, či spolupráci s interpretmi ako Richard Müller, Katarzia, Tolstoys. S Martinom Krajčírom alias Isobutane si tento rok prevzali cenu DOSKA 2025 Za scénickú hudbu DOSKY k hre , spolu prevedú ten náboj aj naživo.

Z domácej scény bude určite zážitkom vystúpenia Mária Dočekala alias Subtension, ktorý novým albumom posunul albumom Bun After Writing (Gergaz) svoj prejav do iných dimenzií. Napriek tomu, že ho má väčšina elektronickej scény zafixovaného v žánri drum and bass, práve v nových skladbách kombinuje prvky IDM, techna, ambientu, funku. Na konci je však stále poctivý tanečný beat, ktorý zhmotňuje jeho tvorbu aj osobnú transformáciu.

Jeho rukopis je podpísaný pod viacero Glebových hitov a zároveň je jeho koncertný DJ – takto stručne by sme mohli predstaviť jedného z najperspektívnejších slovenských producentov VI3E. Zahľadený v žánroch UK Bass / Bass House / UK Garage prináša na slovenskú scénu to najlepšie z britskej klubovej scény. Temné beaty, ktoré sú priesečníkom melodických liniek aj progresívnej práci s elektronickými zvukmi.

To najlepšie zo svojho posiela LFO (Laboratórium frekvenčnej oscilácie) – partner festivalu. Okrem Mária Dočekala / Subtension to bude Gabanna, KE3N, Yanko Kral, Beyuz, Samuel Konrad a zahrajú aj ich absolventi a žiaci.

Kvalitné jedlo, nápoje a sprievodný program v podobe cestovateľských prednášok, worshopov, rozhovorov s osobnosťami, predstavenie čajovej ázijskej kultúry, joga, projekcie, výstava aj program pre deti. Príďte si vychutnať priam zenovú atmosféru s priateľmi a podpor novú kultúru na Dunajskom nábreží. Obmedzená kapacita priam vyzýva na oddych a uvoľnenie.

