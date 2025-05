Tajomstvo ukryté v liste z Briarton Parku. Napínavá historická romanca

List z Briarton Parku od Sarah E. Ladd je elegantnou kombináciou romantiky, napätia a tajomstva.

Cassandra Haleová netuší, kto sú jej rodičia, a pozná iba život v Škole pani Dentonovej pre mladé dámy. No keď jej pani Dentonová na smrteľnej posteli odovzdá dlho utajovaný list s pozvaním od majiteľa Briarton Parku Roberta Clarka a so sľubom, že od neho získa informácie o svojej rodine, neváha a vyberie sa na jeho panstvo v Anstone. Jej pátranie je však od začiatku plné úskalí. Robert Clark už nežije a nový majiteľ Briarton Parku vdovec James Warrington má plné ruky práce s výchovou svojich dcér a sestry.

Napriek tomu pomáha krásnej návštevníčke v pátraní a postupom času si uvedomuje, ako veľmi mu učarovala. Zanedlho sa na scéne zjaví právny zástupca zosnulého Roberta Clarka a tvrdí, že pozná Cassandrin pôvod, ba dokonca vie, že je dedičkou nemalého majetku.

Keď sa už-už zdá, že je všetko na dobrej ceste, právneho zástupcu zavraždia. Kto a prečo sa chcel zbaviť jediného človeka, ktorý mohol právnou cestou dokázať Cassandrin pôvod? A ako sa vyvinie vzťah medzi ňou a pánom Warringtonom? Dozvie sa napokon mladá žena, kto je a odkiaľ pochádza, a nájde konečne rodinné šťastie?

List z Briarton Parku je ideálne čítanie pre fanúšičky kníh Jane Austenovej alebo Julie Klassenovej. Lahôdka pre čitateľky historickej romantiky s prvkami záhady a tajomna. Sarah E.Ladd pomaly buduje napätie, sústredí sa na postavy a celkovú atmosféru. Výborne rozpracovala morálne dilemy jednotlivých postáv.

„Autorka rozumie ženskej duši, rozumie jej rozpoltenosti a nástrahám, čo na ňu číhajú,“ hovorí prekladateľka Marta Gergeylová. „S dávkou veľkého pochopenia vykresľuje, ako sa ženy pasovali s intrigami, neprajnosťou, či očakávaniami druhých. Ale zároveň ako sa pokúšali zachovať si chladnú hlavu, udržať city na uzde a mať neustále na pamäti, čo chcú dosiahnuť, kam sa chcú dostať, ako chcú naplniť svoje životy.“

Sarah E. Ladd je americká autorka známa svojimi regentskými románmi, ktoré spájajú romantiku, vieru, historickú presnosť a jemné napätie. Debutovala knihou Dedičkin sľub, ktorá získala cenu Genesis Award. Jej knihy sú oceňované pre čistý štýl, krásne opisy a silné ženské postavy.

„Regentské romance od Sarah Laddovej prekladám už piaty rok,“ hovorí prekladateľka Marta Gegregylová. „Doteraz vyšlo deväť titulov v troch sériách a teraz sa môžeme tešiť na prvý diel štvrtej trilógie s názvom List z Briarton Parku. Napriek spomenutému počtu má táto práca naďalej teší. Vďaka Laddovej príbehom sa čitateľ ocitne na tých najúžasnejších a vizuálne najokúzľujúcejších miestach, akými sa pýšia grófstva Surrey na juhovýchode krajiny, či Cornwall na západe. A pravdaže zavíta aj do skvostného tajomného vzrušujúceho Londýna. Či už sa dej odohráva na malebnom anglickom vidieku alebo na rušnej ulici niektorého z veľkých miest, autorka nás nenásilne, pozvoľne a tak, že si to ani nevšimneme, vtiahne do deja a my jej príbeh prežívame spolu s hlavnými protagonistami.“

Z anglického originálu The Letter from Briarton Park (Thomas Nelson, a registered trademark of HarperCollins Christian Publishing, Inc., Nashville, Tennessee 2022) preložila Marta Gergelyová.

Milan Buno, knižný publicista