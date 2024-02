Dar Taiwanu pre Ukrajinu vo výške 4,6 milióna eur navýšili Slováci a Slovenky o skoro 860-tisíc eur

Sanitky pre ukrajinských zdravotníkov a zdravotníčky

Domov pre matky s deťmi z Mariupoľa a Chersonu

Zdravotná starostlivosť v konfliktných zónach

Pomoc pokračuje

15.2.2024 (SITA.sk) -Vojna na Ukrajine trvá takmer dva roky a jej ničivé následky pomáhajú odstraňovať viaceré krajiny. Jednou z foriem pomoci je unikátna spolupráca medzi občianskym sektorom a Taipejskou reprezentačnou kanceláriou na Slovensku , ktorá ju iniciovala. Vďaka nej môžu Nadácia Pontis a Nadácia otvorenej spoločnosti podporovať projekty a organizácie, ktoré sa angažujú na Ukrajine a pomôcť s obnovou infraštruktúry zničenej ruským agresorom."Chceme podporovať boj voči autoritárstvu a pomáhať tým, ktorí bojujú za mier vo svojej krajine a za zachovanie demokracie na svete. Na Taiwane poznáme cenu slobody a demokracie. V nedávnych prezidentských voľbách sme ukázali, ako veľmi si tieto hodnoty ctíme, rovnako nám to každý deň ukazuje Ukrajina. Naše hodnoty nás spájajú, a preto je dôležité, aby Taiwan Ukrajine pomáhal," vysvetľuje vedúci Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave David Nan-Yang Lee.Jedným z podporených projektov je aj nákup sanitiek pre ukrajinských medikov a medičky. Autorom nápadu poskytnúť sanitky pre vojenských záchranárov na Ukrajine je vojnový fotograf Vladimír Šimíček, ktorý pravidelne navštevuje napadnuté oblasti. Po jednej zo svojich ciest nevedel zabudnúť na obraz zničenej sanitky, ktorá už ďalej nemohla slúžiť na zachraňovanie životov. Dostal preto nápad, že sanitku pre Ukrajinu zabezpečí sám. Postupne sa k nemu pridali ďalší nadšenci a vznikla aj zbierka na darcovskom portáli Donio. Zapojilo sa do nej vyše 3 200 darcov a darkýň, priemerná výška daru je 58 eur. Projekt spolu získal 208 286 eur, pričom úvodných 20-tisíc tvoril dar z Taiwanu.Sanitky vozí na Ukrajinu Vladimír Šimíček osobne, ich šoférmi bol aj novinár a spisovateľ Martin M. Šimečka, organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák, fotograf Gabriel Kuchta či český spevák Michael Kocáb. Jednu zo sanitiek ako dobrovoľník odviezol vojakom na front aj riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.Vďaka podpore od Taiwanu aj slovenskej verejnosti sa podarilo zabezpečiť 30 sanitiek a terénnych pick-upov, ktoré sa už nachádzajú na Ukrajine. Podľa výpočtov každá sanitka zachránila za šesť mesiacov viac ako 70 životov."Ukrajinci zomierajú aj za nás, za naše hodnoty. Svet to už unavuje a nebaví, no na východe bojujú a umierajú. V štatistikách sú to čísla, v životoch konkrétnych ľudí ich milovaní a najbližší," uviedol zakladateľ nápadu Vladimír Šimíček na darcovskom portáli Donio.Organizácia Úsmev ako dar vytvorila pre preživšie ukrajinské deti a matky nový bezpečný domov. Doslova na zelenej lúke postavila 12 menších domčekov. Útočisko v nich našlo 12 rodín s malými deťmi, ktoré museli utiecť z Chersonu. Na rovnakom pozemku stojí aj budova bývalého detského domova. V nej žije 24 detí vo veku od 11 do 16 rokov, ktoré prežili bombardovanie divadla v Mariupole. Ujali sa ich náhradní rodičia Oxana a Volodymyr, ktorí s organizáciou Úsmev ako dar spolupracujú.Pre tieto deti a rodiny však chýbala práčovňa a sušiareň prádla. Organizácia preto spustila zbierku na darcovskom portáli Darujme.sk, kde informovala, že za 100 eur vie nakúpiť 10 betónových tvárnic na základy práčovne, za 300 eur dve plastové okná. Prostredníctvom Darujme.sk sa na stavebné náklady vyzbieralo spolu 20 600 eur, pričom 10-tisíc z nich darovala Taipejská reprezentačná kancelária na Slovensku.Školenia pre ľudí, ktorí sa v prvej línii starajú o zranených, realizuje priamo na Ukrajine organizácia STEP IN. "Zdravotnícki pracovníci a pracovníčky sa čoraz častejšie stretávajú s obeťami polytraumy a osobami, ktoré v dôsledku prebiehajúceho konfliktu zažívajú vážne psychické utrpenie. Zdravotníkom preto poskytujeme komplexný trojdňový kurz zameraný na prvú psychologickú pomoc a zvládanie polytraumy v prednemocničnom prostredí," vysvetľuje lekárka, terapeutka, humanitárna pracovníčka Zuzana Ulman zo STEP IN a dodáva: "Žiaľ, tento druh pomoci je a bude na Ukrajine potrebný, keďže aj po dvoch rokoch v krajine pokračuje aktívna vojna a civilisti umierajú každý deň."Organizácia získala od Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku 50-tisíc eur, v Černihive vyškolila 65 zdravotných pracovníkov a pracovníčok.Z podpory od Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku sa doteraz prerozdelilo 17 organizáciám na 21 projektov viac ako 2,2 milióna eur. Okrem spomenutých organizácií boli podporené aj mnohé ďalšie či realizácia nákupu odmíňovacieho zariadenia Božena 5 . Podpora pokračuje naďalej. V nasledujúcich mesiacoch získajú finančné prostriedky v objeme 2,4 milióna eur projekty zamerané na rekonštrukčné práce na Ukrajine.Informačný servis