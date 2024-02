Časť historického opevnenia v Levoči je v havarijnom stave, mesto hľadá financie na obnovu

Náklady na obnovu predstavujú 54-tisíc eur

Murivo hradieb sa rozpadáva

Významná historická pamiatka je v ohrození





Opevnenie, ktoré obopínalo mesto, pochádza z prelomu 13. až 14. storočia. Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, vyznačuje sa zložitou sústavou troch opevňovacích múrov a hradobnou priekopou. Múry sú spevnené baštami. Do mesta sa pôvodne vchádzalo troma bránami, z nich sa zachovala len Košická a Menhardská brána. Hradby však dopĺňali a obnovovali aj v priebehu 16. a 17. storočia. Hradobný systém v Levoči je dlhý 2,5 km a je najzachovanejší na Slovensku.





15.2.2024 (SITA.sk) - Mesto Levoča potrebuje zrekonštruovať niektoré časti historického mestského opevnenia. V zlom technickom až havarijnom stave je Mendhardská brána, ktorej hrozí zánik, ohrozuje aj okoloidúcich chodcov. V podobnom stave je hradbový múr na východnej i juhovýchodnej strane opevnenia i parkánový múr na juhovýchodnej strane.Samospráva sa bude o dotácie na ich obnovu uchádzať v rámci programu Obnovme si svoj dom, odsúhlasili to vo štvrtok poslanci mestského zastupiteľstva počas svojho zasadnutia.Ak by mesto uspelo a dostalo by dotácie v požadovanej výške, projekty by spolufinancovalo piatimi percentami. „Pokiaľ nedostaneme tú čiastku, o ktorú žiadame, budeme to musieť vykryť z mestského rozpočtu alebo odmietnuť dotáciu,“ poznamenal počas zasadnutia zastupiteľstva primátor Miroslav Vilkovský Mendhardská brána predstavuje jeden zo zachovalých vstupov do mesta na východnej strane mestského opevnenia. Vykazuje viaceré poškodenia, od vypadnutného a uvoľneného muriva a kameňov, cez opadanú omietku, až po nalomenú či vypadnutú a chýbajúcu škridlu vplyvom veku i poveternostných podmienok.Ako sa ďalej uvádza v dôvodovej správe k zasadnutiu zastupiteľstva, celkové náklady na jej obnovu predstavujú takmer 54-tisíc eur. Práce majú zároveň eliminovať ďalšie poškodenia stavebných konštrukcií v prostredí Pamiatkovej rezervácie Levoča.V havarijnom stave sú aj spomínané hradby, konkrétne medzi Mendhardskou bránou a Klasicistickým pavilónikom spolu s treťou baštou a tiež na juhovýchodnej strane od bašty po dom číslo 649/11. Hradobné múry boli masívnej konštrukcie, s hrúbkou jeden až dva a pol metra.„Súdržnosť muriva je nízka. Na miestach vystavených dlhodobému pôsobeniu poveternosti, respektíve zamákaniu, náletovej vegetácii, a podobne, v súčinnosti s mrazmi, je murivo stien miestami rozrušené, rozpadáva sa a v miestach vychýlenia od zvislej osi hrozí zrútením,“ opisuje niektoré z problémov dôvodová správa. Na odstránenie havarijného stavu by malo ísť viac ako 266-tisíc eur.Celoplošne poškodený je tiež parkánový múr medzi Baštou I a Baštou II, kde sa vyvalil líc múru. Jeho obnova si vyžiada 166-tisíc eur.„Okolie vypadnutého miesta je vypuklé a hrozí mu ďalšie vypadnutie. Koruny parkánového múru sú na viacerých miestach poškodené zvetrávaním. Zlý technický stav parkánového múru priamo ohrozuje mimoriadne významnú historickú pamiatku a hrozí jej zánikom vzhľadom na jej havarijný stav a vážne poškodenie,“ informovalo mesto.Za zhoršovaním stavu fortifikačného systému je podľa predložených materiálov prvotný stavebný postup, a teda plytké osadenie múrov, bez riešenia odvodnenia hradieb. Degradáciu múru podporujú aj poveternostné podmienky. Mesto chce na elimináciu spomínaných príčin využiť modernejšie technológie a postupy.„Predmetom projektu je statické zabezpečenie spočívajúce vo vybúraní zvetraného úseku, ako aj muriva hroziaceho zrútením, postupným premurovaním postihnutých úsekov a vrstiev muriva,“ uvádza sa v správe. Neopraviteľné časti zvetraného muriva budú podľa potreby postupne vybúrané až do súdržných miest, pričom jadro bude vybudované nanovo.