Darček s originálnym a jedinečným dizajnom

Prečo práve plechovky s vlastnou potlačou? Ako ich môžeme využiť?



Originálny darček

Obdarujte blízku osobu, priateľa, partnera originálnym darčekom s vlastným dizajnom, ktorý si sami navrhnete.

Rodinné oslavy

Vytvorte si vlastný dizajn svojho nápoja s pripomienkou na významnú rodinnú oslavu – svadby, promócie, narodeniny, meniny, silvester a iné.

Predávajte svoje plechovky vo vašom obchode

Vytvorte si svoju vlastnú plechovku a predávajte ju svojim zákazníkom! Stačí ju vystaviť na pult a zákazníci sa budú hneď pýtať, čo to za produkt ponúkate.

Vlastné firemné akcie

Vytvorte si vlastné akcie na podporu predaja vašich produktov! Napr. k vybranému druhu tovaru dostanete jeden "firemný" nápoj zdarma! A samozrejme – s grafikou na nápoji podľa vašich predstáv – firemné logo spoločnosti, kontakt, atď.





Ponúknite zákazníkom niečo originálne

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vybrať darček pre kamaráta, partnera alebo člena rodiny nie je vždy jednoduché. Sme si toho vedomí, že má každý jedinečné vlastnosti a každý si zaslúži niečo originálne. Samozrejme, že nechcete darovať len obyčajný darček, ale chcete ho premeniť na niečo jedinečné, čo nemá každý druhý človek.Predstavíme Vám jeden jedinečný produkt, ktorý nemá vo svete obdobu – vyrába sa výhradne na Slovensku a svojou technológiou je svetový unikát.Originálnych a vtipných darčekov nájdete v obchodoch alebo na internete veľa. Stačí si len vybrať. Čo však robiť, keď chcete naozaj niečo jedinečné, čo nikto okrem Vás nekúpi v žiadnom obchode?Vyrobte si vlastnú plechovku s nápojom, ktorý Vám chutí! Nechajte si vytlačiť na obal plechovky svoj grafický návrh – darček bude vždy presne podľa vašich predstáv a obdarovaná osoba bude mať o to väčšiu radosť.Plechovka s vlastným dizajnom na prvý pohľad zaujme pozornosť. V bežnom živote sa s niečím podobným nestretávame tak často. A práve preto je plechovka vždy originálna a nikde inde nenájdete ani nekúpite rovnakú! Len Vy vlastníte jediný originál – presne podľa vašich predstáv.Grafici spoločnosti WRC SR s.r.o. ( moja-plechovka.sk ) Vám ochotne pomôžu spracovať vaše predstavy, čo by sa malo na darčeku nachádzať a vytvoria Vám grafický návrh potlače plechovky presne podľa vašich predstáv.V ponuke spoločnosti nájdete rôzne druhy nápojov, ktoré si môžete dať potlačiť. Na výber máte: energetický nápoj (BOSS), pivo (Postřižiny Nymburg,),citron Šteiger, víno Frizzante biele a ružové, ľadovú kávu sýtenú, pomarančový džús alebo sódu.Darujte plechovku s vlastným grafickým motívom svojim najbližším, kamarátom, príbuzným. Nápoj je vhodný na každú príležitosť.Možností a nápadov je veľmi veľa. Potlačené plechovky nápoja vlastným dizajnom sa môžu– či už blízkej osobe alebo k vašim produktom (v podnikaní).Dajte si vyrobiť svoj vlastný nápoj s originálnou potlačou! Takýto darček, ktorý si váš zákazník nekúpi v žiadnom obchode, bude vždy výnimočný. Ten môžete rozdávať ku svojim produktom (napr. ak si zákazník u vás zakúpi tovar v určitej hodnote – dostane energetický nápoj, kávu, pivo, víno alebo džús – zadarmo) alebo ho môžete predávať u vás na predajni a ešte máte na ňom profit.Vyrobiť si vlastný nápoj pre svoju firmu nie je nič zložité. Stačí, aby ste si premysleli, čo všetko by ste chceli na svojom nápoji mať – t.j. aký grafický motív by ste chceli vyrobiť. Môžete použiť logo Vašej spoločnosti alebo fotky Vašich produktov, predajne, pripadne si môžete dať na plechovku vytlačiť aktuálnu akciu: napr. "K tovaru nad 50 Eur jedno pivo Grátis". V prípade, že nemáte žiadnu predstavu – naši šikovní grafici Vám navrhnú grafický vizuál tak, aby zodpovedal vašim požiadavkám.Ak sa vám nápad vyrobiť si plechovku s vlastnou potlačou páčil, môžete si ho objednať na našich stránkach www.moja-plechovka.sk alebo na www.wrcsr.sk Informačný servis