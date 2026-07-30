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30. júla 2026

Dark triler romance, ktorá vám naruší morálny kompas. Pomsta je krvavá



Na prvý pohľad ide o ďalší dark romantický triler. Lenže po niekoľkých kapitolách pochopíte, že autorka hrá úplne inú hru.



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Dark triler romance, ktorá vám naruší morálny kompas. Pomsta je krvavá

Namiesto pátrania po vrahovi sledujete ženu, ktorá vraždí, a napriek tomu jej chcete veriť. Presne v tom spočíva návykovosť série Pomsta je krvavá.

Lana Myersová prežila peklo. Také, ktoré človeka nezlomí len fyzicky, ale zanechá jazvy hlbšie než tie viditeľné. Desať rokov sa pripravuje na jediný cieľ. Nájsť mužov, ktorí jej zničili život, a zabezpečiť, aby ich nikdy nedostihol obyčajný súd, ale jej vlastná spravodlivosť. Zmení identitu, trpezlivo čaká a každý krok má premyslený do posledného detailu.
Nie je impulzívna. Nekoná v hneve. Je chladná, systematická a nebezpečne inteligentná.

Na opačnej strane stojí agent FBI Logan Bennett. Charizmatický, inteligentný, empatický a presvedčený, že vraha raz chytí. Netuší však to najpodstatnejšie. Žena, do ktorej sa postupne zamiloval, je zároveň osobou, ktorú celé týždne hľadá. Miluje sériovú vrahyňu, po ktorej vlastne pátra!

Jednotlivé diely série sú pomerne krátke, majú cca 150 strán a aj preto vyšli prvé tri diely v jednej kniha pod názvom Pomsta je krvavá. Samostatne by možno pôsobili skôr ako televízne epizódy než uzavreté romány. Spojenie troch častí do jednej knihy je preto výborný nápad.
A verte, že tempo prakticky nikdy neklesne. Budete otáčať jednu stránku za druhou a nebudete vedieť prestať...a to teraz nie je marketingový ťah, ale realita.

Kapitoly sa pravidelne striedajú medzi Lanou a Loganom. Zmena rozprávača po každej kapitole prináša novú informáciu alebo nový uhol pohľadu, takže nemáte veľa príležitostí knihu odložiť. Určite poznáte ten pocit, keď si poviete: „Prečítam ešte jednu kapitolu.“ Tu to veľmi nefunguje. Skôr si o deviatej večer otvoríte knihu na pár strán a o polnoci zistíte, že ste prečítali polovicu knihy, ak nie celú. Lebo ste jednoducho museli.

Pozor, je to oddychový dark triler romance, čiže ak čakáte realistické vyšetrovanie v štýle Michaela Connellyho, komplikované psychologické vrstvy Gillian Flynnovej alebo detailnú policajnú prácu, zabudnite. Vyšetrovanie je skôr kulisou. Autorka sa nevyhýbala brutalite, ktorá nie je pre každého. V knihe sa objavujú témy sexuálneho násilia, zneužívania, traumy a krvavej pomsty. Nie preto, aby šokovali za každú cenu, ale preto, že tvoria základ Laninho príbehu. Napriek tomu ide o čítanie, ktoré môže byť pre citlivejších čitateľov náročné.

Vypočujte si KNIŽNÝ PODCAST o knihe:

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Tragický koniec autorky

Za pseudonymom S. T. Abby sa skrývala americká autorka Kristy Marie Cunning, ktorá písala aj pod menami C. M. Owens a Kristy Cunning. Bola mimoriadne produktívnou autorkou romantických, paranormálnych a dark romance príbehov a okolo svojich kníh si vytvorila početnú komunitu fanúšikov.

V auguste 2021 však vo veku 37 rokov nečakane zomrela. Jej rodina úmrtie potvrdila, no príčina smrti nebola verejne oznámená. Hovorilo sa o autonehode, o tragickom incidente, neskôr sa na verejnosť dostali aspoň útržky s policajnej správy a miestnych médií. Údajne zomrela na následky strelného poranenia počas domáceho konfliktu vo svojom dome v Alabame. Podľa policajného vyšetrovania došlo medzi ňou a jej manželom k potýčke, pri ktorej autorka svojho manžela pobodala, a ten ju následne v sebaobrane zastrelil.

Ak máte radi morálne nejednoznačné postavy, romantické trilery a knihy, ktoré sa čítajú takmer samy, Pomsta je krvavá je pre vás povinná jazda. Je to svižná, temná, návyková jazda, ktorá veľmi dobre vie, čím chce byť. Prvá kniha, v ktorej sú prvé tri príbehy, práve vyšla. Volá sa Pomsta je krvavá. Druhá kniha, v ktorej sú zvyšné dva príbehy vyjde začiatkom októbra.

Milan Buno, knižný publicista

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